МИД готовит список "невъездных" американцев, но имена их не назовет
Политика, 29 янв 2013, 01:00
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МИД готовит список "невъездных" американцев, но имена их не назовет
Министерство иностранных дел РФ выполняет положения документа, известного под названием "закон Димы Яковлева", в том числе и в части составления списка иностранных граждан, на которых распространяется действие санкций российских властей.
"Но имена мы их не разглашаем", - заявил в ходе пресс-конференции глава ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопрос, действительно ли Москва расширяет список американцев, в отношении которых будут действовать визовые санкции.
Напомним, в указанный перечень включаются американцы, совершившие преступления в отношении россиян или причастные к их совершению. Фигурантам "списка Димы Яковлева" запрещено въезжать на территорию России, осуществлять любые сделки с собственностью и инвестициями.
В середине января 2013г. стало известно, что Россия расширила черный список американцев с 11 до 60 человек. Первоначально перечень включал только чиновников из высшего госаппарата США — бывших сотрудников администрации Джорджа Буша-младшего.