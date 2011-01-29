В Египте состоялось заседание кабинета министров, по итогам которого правительство Египта официально ушло в отставку, передает египетское информационное агентство MENA.

Минувшей ночью Х.Мубарак выступил с обращением к нации. Египетский лидер заявил о готовности проводить экономические и политические реформы в стране и распустил правительство. Предполагается, что члены нового кабинета министров будут названы сегодня.

Ряд мировых лидеров призывали Х.Мубарака к реформам и диалогу с демонстрантами в связи с массовыми беспорядками по всей стране. Как передает Associated Press, президент США Барак Обама заявил, что глава страны должен провести необходимые политические реформы, а также "воздержаться от применения насилия в отношении протестующих".

"Народ Египта обладает теми же правами, что и граждане любой другой страны, эти права универсальны", - сказал лидер США. По словам Б.Обамы, он призвал своего коллегу выполнить данные им обещания относительно проведения демократических и экономических реформ.

Свой призыв о необходимости реформ в Египте также озвучили представители Великобритании - премьер-министр Дэвид Кэмерон и глава Министерства иностранных дел Уильям Хейг. Министр иностранных дел Франции Мишель Аллио-Мари также выразила мнение, что "только диалог между всеми сторонами сможет улучшить ситуацию".

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильдт раскритиковал решение египетских властей заблокировать доступ к ряду интернет-ресурсов, предупредив, что в ситуации, которая сейчас складывается в Египте, ограничение доступа в интернет "может стать критически опасным".

Напомним, с 25 января 2011г. в Египте проходят масштабные акции протеста с требованием отставки 82-летнего президента страны Х.Мубарака, который находится на этом посту уже 30 лет.

Протестующие недовольны тем, что долгие годы его правления привели к распространению в стране нищеты, безработицы и росту цен на продовольствие. Общее число жертв массовых беспорядков достигло 32 человек, около 1,1 тыс. ранены.