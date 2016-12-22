В Кабуле при теракте у здания информагентства погибли 40 человек

У здания информационного агентства в Кабуле произошел теракт, в результате которого погибли 40 человек, еще 30 пострадали. По данным МВД, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, также взорвались еще две мины

Оцепление вокруг места теракта (Фото: Rahmat Gul / АР)

В столице Афганистана произошел теракт вблизи здания информационного агентства, в результате которого погибли 40 человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на МВД страны.

Еще 30 человек получили ранения, они госпитализированы, рассказал представитель ведомства. Как сообщили медики, пятеро из пострадавших находятся в критическом состоянии, пишет агентство.

По предварительным данным МВД, целью атаки стало информационное агентство Afghan Voice news agency. Взрыв произошел в 10:30 по местному времени (8:30 мск).

В пресс-службе МВД заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, сообщает телеканал 1TV. По словам представителя ведомства, также сработали две магнитные мины, установленные на стенах здания, в котором расположено информагентство.

Как пишет Tolo News, в числе погибших оказались журналисты, женщины и дети. Запрещенное в России движение «Талибан» заявило, что не причастно к атаке.

На прошлой неделе в Кабуле террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведслужбы). В результате случившегося погибли по меньшей мере шесть человек, еще трое пострадали. Ответственность за взрыв тогда взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

