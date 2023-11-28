Председатель совета директоров «Московской школы управления СКОЛКОВО» Александр Волошин станет участником проекта «РБК Диалоги». Встреча пройдет 4 декабря

Александр Волошин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Председатель совета директоров «Московской школы управления СКОЛКОВО» Александр Волошин станет участником проекта «РБК Диалоги». Это встречи с людьми, которые определяют настоящее и будущее страны.

Встреча с Александром Волошиным состоится 4 декабря в 19.30, сбор участников – в 19.00. Модераторами разговора будут главный редактор РБК Петр Канаев и заместитель генерального директора РБК Кирилл Лукашук.

О чем мы будем говорить:

-- Современная система международной безопасности: роль и место России

-- Перспективы российской экономики после 2024 года: развилка между национализацией и «новой приватизацией»

-- Как власть и бизнес взаимодействуют в период радикальных изменений экономических моделей

-- Как подстроить корпоративное управление под новую реальность

Участники «РБК Диалогов» смогут заранее задать свой вопрос спикеру.

Стоимость участия в мероприятии – 25 тыс. рублей. Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд «Даунсайд Ап». Встреча пройдет в закрытом формате, запись и публичное распространение информации запрещены.

Подать заявку на участие во встрече с Александром Волошиным можно на сайте РБК, а также по электронной почте i.loseva@rbc.ru или же позвонив по телефону +7 916 925 4313 (Ирина Лосева).