Путин наградил конструктора пистолета Лебедева

Конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев удостоился ордена «За военные заслуги» «за разработку современной военной техники и вооружения и укрепление обороноспособности страны»

Дмитрий Лебедев (Фото: Калашников медиа)

Президент России Владимир Путин наградил инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги», сообщается на сайте концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги», — говорится в сообщении.

Лебедев получил награду «за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд».

В частности, он разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1.

Линейка пистолетов Лебедева создана в конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» при участии работников Ижевского механического завода. ПЛК должен заменить пистолет Макарова ПМ, а МПЛ — пистолет Ярыгина 6П35 в подразделениях Росгвардии. Эти модели прошли государственные испытания и были приняты на вооружение. Поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ.

«Врученная мне награда — это высокая оценка не только моей деятельности. Много умелых, добросовестных и талантливых людей приложили усилия для успешного развития нашего проекта, без их участия успех был бы невозможен. Отдельно отмечу руководителей концерна «Калашников» и госкорпорации «Ростех», которые дальновидно и с пониманием оценили хорошие перспективы этой разработки и обеспечили жизнь проекту», — отметил конструктор. Он выразил уверенность, что «примененные методы руководства и реализации» стоящих перед ними задач позволят и далее трудиться на благо страны.