Путин наградил конструктора пистолета Лебедева
Президент России Владимир Путин наградил инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева орденом «За военные заслуги», сообщается на сайте концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги», — говорится в сообщении.
Лебедев получил награду «за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд».
В частности, он разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1.
Линейка пистолетов Лебедева создана в конструкторско-технологическом центре концерна «Калашников» при участии работников Ижевского механического завода. ПЛК должен заменить пистолет Макарова ПМ, а МПЛ — пистолет Ярыгина 6П35 в подразделениях Росгвардии. Эти модели прошли государственные испытания и были приняты на вооружение. Поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ.
«Врученная мне награда — это высокая оценка не только моей деятельности. Много умелых, добросовестных и талантливых людей приложили усилия для успешного развития нашего проекта, без их участия успех был бы невозможен. Отдельно отмечу руководителей концерна «Калашников» и госкорпорации «Ростех», которые дальновидно и с пониманием оценили хорошие перспективы этой разработки и обеспечили жизнь проекту», — отметил конструктор. Он выразил уверенность, что «примененные методы руководства и реализации» стоящих перед ними задач позволят и далее трудиться на благо страны.
9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) — современный образец короткоствольного оружия, предназначен для вооружения силовиков. Конструкция позволяет использовать весь спектр боевых, спортивных и иных патронов 9х19 мм, в том числе высокоимпульсные бронебойные 7Н21. Органы управления (предохранитель, затворная задержка и кнопка извлечения магазина) продублированы с двух сторон. «ПЛК отличается от своих аналогов эргономичностью, обеспечиваемой оптимальным углом наклона рукояти, низко расположенным стволом, УСМ ударникового типа и продуманным расположением органов управления», — отмечается в его описании.
Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) также предназначен для применения боеприпасов 9х19 мм, в том числе патронов 7Н21, и разработан для выполнения специальных задач. МПЛ оснащен приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС). В марте 2021 года модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания, а в мае МПЛ и его модификация МПЛ1 были приняты на вооружение Росгвардии.