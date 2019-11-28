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Политика ,  
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Опросы предсказали Борису Джонсону уверенную победу на выборах
Социологи прогнозируют, что на выборах 12 декабря консерваторы покажут лучший с 1987 года результат, а оппозиционную Лейбористскую партию ждет провал. Теперь оппоненты Бориса Джонсона намерены изменить тактику
Борис Джонсон (Фото: Andrew Parsons / Zuma / Global Look Press)

Социологи отдают победу партии Бориса Джонсона

По итогам парламентских выборов 12 декабря Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получит 42,9% голосов, что позволит ей занять 359 из 650 кресел в палате общин. Таков прогноз компании YouGov, опубликованный 28 ноября. Согласно ему лейбористы получат 31,8% голосов (211 мандата), Шотландская национальная партия — 3,4% (43), центристская проевропейская партия «Либеральные демократы» — 13,6% (13). В итоге у тори в нижней палате будет большинство в 68 депутатов.

В своем прогнозе YouGov основывалась на опросе более 100 тыс. респондентов в Великобритании. Используя эту же методику, YouGov верно предсказала исход выборов 2017 года, на которых консерваторы во главе с Терезой Мэй лишились большинства.

Исследование YouGov не единственный прогноз, который отдает тори преимущество на предстоящих выборах: Datapraxis предсказывает консерваторам большинство в 48 депутатов; по данным опроса Best for Britain, преимущество тори в палате общин достигнет 82 мандатов.

Большинство в 68 мандатов станет крупнейшим со времен премьерства Маргарет Тэтчер — в 1987 году консерваторы получили 376 кресел, что дало им большинство в 101 голос. Если же лейбористы выиграют только в 211 округах, это станет наихудшим результатом партии с 1983 года, когда она получила 209 мандатов.

В Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Голосование проводится в один тур, для победы кандидату достаточно набрать больше голосов, чем другие соперники по округу. Это объясняет, почему популярность партий в стране не всегда конвертируется в соответствующие результаты выборов в округах.

Чем объясняется лидерство консерваторов

Сильные позиции консерваторов объясняются их популярностью в северных округах, которые ранее голосовали за лейбористов, но избиратели в которых поддерживают жесткую позицию Джонсона в отношении Brexit, отметил эксперт YouGov Крис Кертис. Ранее премьер обещал, что выведет страну из Евросоюза в начале следующего года и закончит переговоры о будущем экономического сотрудничества с ЕС до 2021 года.

Главной причиной лидирующего положения партии Джонсона действительно является его четкая позиция по Brexit, признает кандидат от лейбористов, бывший министр труда Кэролайн Флинт. Хотя с июля, когда Джонсон стал премьером, он так и не смог провести через парламент свое соглашение о выходе из ЕС. Пока лейбористы не сформируют четкую позицию насчет выхода из ЕС, партия не сможет повысить доверие избирателей, объясняет Флинт. Согласно опросу YouGov, 31% британских респондентов считают, что консерваторы лучше других партий справятся с выходом. Лейбористам доверяют только 13%, «Либеральным демократам» — 11%. Еще 20% затруднились с ответом.

Лидер лейбористов Джереми Корбин пообещал, что в случае победы на выборах он согласует с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода Британии, которое вынесет на референдум. В итоге плебисцит решит — новое соглашение или возможность остаться в ЕС. Причем среди лейбористов нет единой позиции, какой из этих вариантов поддержать. «Лейбористы не могут прийти к единой позиции по Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — констатировала в беседе с РБК эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.

В то же время результаты прогнозов не окончательны. Как обратил внимание Крис Кертис, отрыв тори от лейбористов в 30 колеблющихся округах составляет менее пяти процентных пунктов и левоцентристам под силу сократить его. «Нельзя исключать усиления так называемого тактического голосования, когда многие избиратели будут голосовать за любую популярную в их округе партию, лишь бы не дать тори преимущество», — заметила Надибаидзе. По словам эксперта, это могло бы лишить консерваторов большинства и тогда Британию снова ждет очередной подвешенный парламент, в котором ни у одной из партий нет большинства. Такой результат, по словам эксперта, соответствовал бы настроениям разделенного британского общества.

Как лейбористы могут изменить кампанию

Для тори результаты опроса YouGov являются одновременно позитивным и тревожным знаком, считает председатель Консервативной партии в 2010–2012 годах баронесса Саида Варси. Ожидания уверенной победы консерваторов, по ее оценке, могут снизить мотивацию электората к голосованию, что негативно скажется на явке.

Бывший советник Джонсона Доминик Каммингс предупредил, что к исследованию YouGov не стоит относиться, как к гарантии победы тори. «Скажите членам своей семьи и своим друзьям: если Борис [Джонсон] не получит большинства, то Корбин и [лидер шотландских националистов Никола] Стерджен получат контроль над правительством, а их позиция заключается в том, чтобы нарушить правила и дать иностранцам возможность голосовать во втором референдуме [по Brexit]», — написал он в своем блоге. — Парламент заведет ситуацию в кризис, а иммиграция снова станет центральной проблемой». Каммингс также призвал сторонников активизировать агитацию в пользу консерваторов.

Лейбористы собираются изменить предвыборную тактику на фоне обнародованных прогнозов. В частности, они намерены повысить свою популярность среди выступающих за Brexit британцев, пишет Би-би-си со ссылкой на источники в партии. Для этого оппозиция в оставшиеся дни будет активнее привлекать к агитации сторонников Brexit. Например, встречи с избирателями проведет выступающий за выход из ЕС председатель Лейбористской партии Иан Лэйвери. «Но, чтобы собрать большое количество мандатов, лейбористам требуются радикальные перемены», — считает Надибаидзе.

Лидер проевропейских «Либеральных демократов» Джо Суинсон в последние дни усилила критику в адрес Джонсона в надежде объединить вокруг себя противников выхода из Евросоюза. По ее словам, у лидера консерваторов нет качеств, чтобы стать успешным премьером, а его обещания успешного будущего после выхода из ЕС не соответствуют действительности. «Не верьте ни единому слову, которое произносит Борис Джонсон», — сказала она в четверг.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Борис Джонсон, выборы, парламент, Brexit, Консервативная партия, Лейбористы ..., Джереми Корбин, Евросоюз
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