Титов отказался помогать критикам российского кандидата в главы Интерпола

Предприниматели Евгений Рыжов, Дмитрий Гордеев, Виктор Ламаш и Азамат Кильдигушев больше не являются фигурантами «лондонского списка Титова», — заявили РБК в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Завершение работы над их обращениями представители Титова связали с общей позицией правоохранительных органов и экспертного сообщества, согласно которой пересмотреть ранее принятые процессуальные решения в отношении этих заявителей невозможно. «Предъявленные им обвинения в рамках действующих уголовных дел связаны с применением норм гражданского, а также уголовного права и не относятся к «предпринимательским» статьям», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщала «Русская служба Би-би-си», трое из бизнесменов (кроме Гордеева), упомянутых Титовым, написали письмо к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола. Они просили ​отказать в поддержке кандидатуре генерала российского МВД Александра Прокопчука на выборах президента организации. По мнению авторов обращения, Прокопчук не может возглавлять международную организацию уголовной полиции, поскольку 13 лет он прослужил в МВД, которое «печально известно коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых».

Завершение работы по обращениям этих четырех бизнесменов с выборами главы Интерпола не связан, прокомментировал РБК общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в федеральном и международном розыске, Дмитрий Григориади. «Работа [по этим персонам] завершена на основании консолидированной позиции Генпрокуратуры, следственных органов, ФСБ, общественных экспертов. Правоохранительные органы мотивированно объяснили, что либо лица причастны к инкриминируемым действиям, либо для дальнейшего установления истины необходимо их нахождение в России», — отметил собеседник РБК.

Адвокат Евгений Рыжов живет в Майами с 2015 года. Он проходит по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. По делу были осуждены Михаил Чернов и Михаил Балакирев, которые в 2013 году получили по семь лет колонии. Впоследствии в отношении Рыжова возбудили еще восемь уголовных дел. Экс-декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Виктор Ламаш обвиняется в обмане студентов и мошенничестве в особо крупном размере. По делу он проходит вместе со своей супругой экс-заведующей отделением менеджмента института дополнительного профессионального образования РУДН Виолеттой Ламаш. Проживающий в Лондоне предприниматель из Башкирии Азамат Кильдигушев в 2013 году возглавлял общественную организацию «Национальная библиотека Республики Башкортостан». До этого он руководил «Урало-Поволжской строительной компанией» и «Ак ойл». Он обвиняется в трех эпизодах хищений на сумму около 15 млн руб.​ 28 мая Кильдигушева заочно арестовали в России.​