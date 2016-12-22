В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве

В Федеральном суде Бруклина во вторник, 27 ноября, было оглашено заочное обвинение в кибермошенничестве на десятки миллионов долларов против шести россиян и двух граждан Казахстана. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, опубликованном на сайте ведомства.
Среди обвинений — мошенничество, взлом компьютеров и компьютерных сетей, кража личных данных и отмывание денег.
Среди обвиняемых названы граждане России Александр Жуков, Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев, а также граждане Казахстана Евгений Тимченко и Сергей Овсянников.
В документе говорится, что в соответствии с выданными США ордерами на арест в октябре в Малайзии был задержан Овсянников, в начале ноября в Болгарии арестовали Жукова, а в Эстонии — Тимченко. Все трое ожидают решения об экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся на свободе. «Как утверждалось в судебных документах, обвиняемые использовали сложные компьютерные программы и инфраструктуру по всему миру для мошенничества в индустрии цифровой рекламы», — заявил прокурор Ричард Донохью.
Мошеннические схемы предполагали продажу рекламных площадок добросовестным компаниям, однако на деле мошенники создавали видимость рекламной активности пользователей. «Они программировали контролируемые ими компьютеры для загрузки рекламы на сфабрикованные веб-страницы с помощью автоматизированной программы, с тем чтобы мошенническим образом получать доходы от цифровой рекламы». Мошенники организовали две рекламные сети. Одной с сентября 2014 года по декабрь 2016 года управляли Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков при содействии Овсянникова. Им удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров рекламы, при этом компании заплатили более $7 млн за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета.
Во второй схеме мошенники использовали более 1,7 миллиона зараженных компьютеров, принадлежащих обычным людям и компаниям в США других странах, которые выполняли поступающие со стороны команды без ведома их владельцев. Этой сети удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров, за которые компании заплатили более $29 млн.
В российском генконсульстве в Нью-Йорке заявили, что держат ситуацию на контроле.
Сообщения о задержании в Болгарии гражданина России появились 9 ноября. Генеральный консул России в Варне Владимир Климанов рассказал тогда, что в консульство 6 ноября обратилась супруга задержанного. Областной суд города Варна одобрил запрос 8 ноября и арестовал россиянина на 60 дней с последующей экстрадицией в США. Как сообщается на сайте прокуратуры Болгарии, ордер на арест 38-летнего Александра Ж. поступил от окружного суда Нью-Йорка. По данным ведомства, россиянин совершил преступление в период с сентября 2014 года по декабрь 2016-го, ущерб от мошенничества оценивался в $7 млн.