В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве

Шестеро россиян и два гражданина Казахастана стали фигурантами дела о кибермошенничестве, которое ведут следственные органы США. Трое из них уже задержаны в разных странах и ожидают экстрадиции, остальные пока на свободе

Минюст США (Фото: Leah Millis / Reuters)

В Федеральном суде Бруклина во вторник, 27 ноября, было оглашено заочное обвинение в кибермошенничестве на десятки миллионов долларов против шести россиян и двух граждан Казахстана. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, опубликованном на сайте ведомства.

Среди обвинений — мошенничество, взлом компьютеров и компьютерных сетей, кража личных данных и отмывание денег.

Среди обвиняемых названы граждане России Александр Жуков, Борис Тимохин, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и Михаил Андреев, а также граждане Казахстана Евгений Тимченко и Сергей Овсянников.

В документе говорится, что в соответствии с выданными США ордерами на арест в октябре в Малайзии был задержан Овсянников, в начале ноября в Болгарии арестовали Жукова, а в Эстонии — Тимченко. Все трое ожидают решения об экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся на свободе. «Как утверждалось в судебных документах, обвиняемые использовали сложные компьютерные программы и инфраструктуру по всему миру для мошенничества в индустрии цифровой рекламы», — заявил прокурор Ричард Донохью.​

Мошеннические схемы предполагали продажу рекламных площадок добросовестным компаниям, однако на деле мошенники создавали видимость рекламной активности пользователей. «Они программировали контролируемые ими компьютеры для загрузки рекламы на сфабрикованные веб-страницы с помощью автоматизированной программы, с тем чтобы мошенническим образом получать доходы от цифровой рекламы​». Мошенники организовали две рекламные сети. Одной с сентября 2014 года по декабрь 2016 года управляли Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков при содействии Овсянникова. Им удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров рекламы, при этом компании заплатили более $7 млн за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета.

Во второй схеме мошенники использовали более 1,7 миллиона зараженных компьютеров, принадлежащих обычным людям и компаниям в США других странах, которые выполняли поступающие со стороны команды без ведома их владельцев. Этой сети удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров, за которые компании заплатили более $29 млн.

В российском генконсульстве в Нью-Йорке заявили, что держат ситуацию на контроле.

Сообщения о задержании в Болгарии гражданина России появились 9 ноября. Генеральный консул России в Варне Владимир Климанов рассказал тогда, что в консульство 6 ноября обратилась супруга задержанного. Областной суд города Варна одобрил запрос 8 ноября и арестовал россиянина на 60 дней с последующей экстрадицией в США. Как сообщается на сайте прокуратуры Болгарии, ордер на арест 38-летнего Александра Ж. поступил от окружного суда Нью-Йорка. По данным ведомства, россиянин совершил преступление в период с сентября 2014 года по декабрь 2016-го, ущерб от мошенничества оценивался в $7 млн.

