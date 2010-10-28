Сыновья умершего правителя эмирата в ОАЭ начали борьбу за власть
Политика, 28 окт 2010, 02:51
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Сыновья умершего правителя эмирата в ОАЭ начали борьбу за власть
Смерть правителя эмирата Рас-эль-Хайма, являющегося частью Объединенных Арабских Эмиратов, спровоцировала борьбу за власть между двумя его сыновьями, передает Би-би-си.
Высший совет ОАЭ, в который входят главы семи эмиратов, составляющие федерацию, поддержал в качестве наследника четвертого сына умершего правителя - шейха Сауда, получившего образование в США.
Однако старший сын покойного эмира, шейх Халид разметил в Интернете видеообращение, в котором называет себя главой эмирата.
Согласно поступающим из ОАЭ сообщениям, дворец шейха Халида в настоящее время окружен федеральными войсками.
Пока неясно, собираются ли войска задержать сторонников шейха или просто обеспечат плавный переход власти к младшему сыну покойного правителя Рас-эль-Хайма.