Сыновья умершего правителя эмирата в ОАЭ начали борьбу за власть

Смерть правителя эмирата Рас-эль-Хайма, являющегося частью Объединенных Арабских Эмиратов, спровоцировала борьбу за власть между двумя его сыновьями, передает Би-би-си.

Высший совет ОАЭ, в который входят главы семи эмиратов, составляющие федерацию, поддержал в качестве наследника четвертого сына умершего правителя - шейха Сауда, получившего образование в США.

Однако старший сын покойного эмира, шейх Халид разметил в Интернете видеообращение, в котором называет себя главой эмирата.

Согласно поступающим из ОАЭ сообщениям, дворец шейха Халида в настоящее время окружен федеральными войсками.

Пока неясно, собираются ли войска задержать сторонников шейха или просто обеспечат плавный переход власти к младшему сыну покойного правителя Рас-эль-Хайма.