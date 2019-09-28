Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов

Поводом послужили публикации в британской прессе о том, что дружба с бывшим мэром позволила обогатиться предпринимательнице из США

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Лондонская ассамблея (выборный орган, являющийся частью администрации британской столицы) вызвала на свое заседание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Депутатов заинтересовали взаимоотношения главы правительства с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Они подозревают, что последняя извлекала финансовую выгоду из знакомства с Джонсоном, когда тот был мэром Лондона (2008–2016 годы), сообщает Би-би-си.

Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра «одним из лучших своих друзей». Газета увидела в этом конфликт интересов.

По данным Telegraph, за дело взялось и Независимое бюро по надзору за деятельностью полиции, которое расследует возможные нарушения законодательства со стороны сотрудников правоохранительных органов. Объясняется это тем, что Джонсон в те годы занимал должность, аналогичную должности комиссара полиции.

В офисе премьер-министра вызов в лондонский парламент посчитали «политически мотивированным». Джонсон в свою очередь заявил, что с удовольствием пообщается с бывшими коллегами в стенах ассамблеи. При этом он заметил, что законодатели «взяли ложный след».

Джонсону в прошлом году пришлось отчитываться перед лондонской ассамблеей по делу о строительстве пешеходного моста с садом через Темзу. Проект, который активно поддерживал градоначальник, в итоге не был реализован. Тем не менее выяснилось, что за три года на его разработку было потрачено несколько десятков миллионов фунтов.