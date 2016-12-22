Fox News уволил эксперта за высказывания о «лживых дешевках»

Телеканал Fox News уволил постоянного эксперта Кевина Джексона, который позволил себе ряд оскорбительных высказываний в адрес критиков Бретта Кавано, которого Дональд Трамп номинировал в Верховный суд

Поводом для комментариев Джексона стали обвинения нескольких женщин в том, что Кавано в юности подвергал их сексуальному насилию. В своем twitter, эксперт назвал их «лживыми дешевками», сообщает издание Variety.

На этом Джексон не успокоился и в дальнейшем написал в twitter, что все женщины с левыми взглядами продажны, а сторонницы Демократической партии и вовсе ведут постоянную войну против мужчин.

Fox News отреагировал на все это сообщением, что больше не будет сотрудничать с Джексоном. «Его комментарии неприемлемы и не соответствуют ценностям, которые исповедует Fox News.

Сам Кавано позже отверг все обвинения в свой адрес. Он признался, что во время учебы в старших классах часто пил пиво, но никогда не допивался до бессознательного состояния и не подвергал никого сексуальному насилию. По словам кандидата в Верховный суд, в юности он был застенчивым молодым человеком и ни с кем не вступал в половую связь из-за религиозных убеждений.