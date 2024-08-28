Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: за сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 380 человек

В военном ведомстве рассказали о сорванных попытках атак в приграничных районах, уничтожении одного танка

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

За последние сутки в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область украинские подразделения потеряли до 380 человек убитыми и ранеными. Общее число потерь ВСУ на этом направлении с начала августа достигло 7000, сообщило Минобороны России.

За сутки отражены восемь атак в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня, сорваны попытки атак в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты один танк и восемь бронированных машин. Также сообщается о пятерых украинских военнослужащих, которые сдались в плен.

В Курской области нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный.

В Сумской области оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов семи бригад в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань.

Ранее источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что в районе Журавлей морскими пехотинцами была сорвана ротация ВСУ, уничтожено три автомобиля и около 20 солдат.