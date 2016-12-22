Турецкие СМИ сообщили о планах США создать бесполетные зоны в Сирии

По данным турецких изданий, США развернули в подконтрольных курдским формированиям районах силы ПВО

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Власти США построили три усовершенствованные радиолокационные системы в северных регионах Сирии, а также развернули портативные и стационарные радиолокационные средства, пишет консервативная турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на бывшего командующего Военной ассамблеи Дейр эз-Зора Файеза аль-Эсмера. По его словам, в будущем США планируют создать «противовоздушный щит» в регионе.

В материале также говорится, без указания источника информации, что США «уже приступили к созданию бесполетной зоны на севере Сирии» и разворачивают радарные системы в регионе, контролируемом курдской Партией демократического единства.

По данным другого издания, Hurriyet, США развернули в районе города Кобани в сирийском Курдистане средства ПВО, которыми распоряжаются курдские формирования. Также средства ПВО размещены на базе сил США в городе Эш-Шаддад на северо-востоке Сирии. Газета также пишет, что США «готовятся к созданию бесполетной зоны на севере Сирии».

Вашингтон и ранее высказывал заинтересованность в создании таких зон в Сирии. В начале июля 2017 года, до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в Гамбурге, занимавший пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон говорил, что США готовы обсудить с Россией создание таких зон в Сирии. Но о каких-либо конкретных договоренностях президентов по этому вопросу не сообщалось.

За создание бесполетной зоны над Сирией в ходе предвыборной гонки 2016 года выступала соперница Трампа, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Тогда Трамп говорил, что это может привести к конфликту с Россией и «третьей мировой войне».