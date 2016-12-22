В Саудовской Аравии допустили военную операцию против Ирана

Советник саудовского министра заявил о возможной военной операции против Ирана в том случае, если эта страна попытается заблокировать вход в Персидский залив

Фото: Jon Gambrell / AP

Советник министра энергетики Саудовской Аравии Ибрахим аль-Муханна в интервью агентству Reuters заявил, что считает маловероятным способность Ирана полностью или частично перекрыть Ормузский пролив и тем самым закрыть доступ в Персидский залив. Но если это произойдет, то Совет Безопасности ООН, «вполне вероятно, даст согласие на военную операцию против Ирана», предположил он.

В том же интервью аль-Муханна посетовал на недостаточность нынешних санкций против Ирана, поскольку они не полностью запрещают экспорт из этой страны.

Тема Ормузского пролива стала актуальной после того, как командующий военно-морскими силами Ирана генерал Али Реза Тангсири в понедельник заявил, что его страна полностью взяла под контроль Персидский залив, сообщал телеканал Press TV..

Не согласился с Тангсири государственный секретарь США Майк Помпео. В своем Twitter он заявил, что Персидский залив важная международная транспортная артерия, и пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат следить за тем, чтобы там сохранялась свобода мореплавания.

В начале августа Иран провел военные учения с участием 50 небольших кораблей. Они тренировались в сооружении преграды для других судов. Тогда же президент Хасан Роухани указал, что если против его страны будут введены санкции, которые затронут экспорт нефти, то проблемы возникнут и у других государств региона.