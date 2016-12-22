На Украине заявили о согласовании нового транша от Евросоюза на $1 млрд

Украина в ближайшее время может получить от Евросоюза еще €1 млрд помощи на стабилизацию экономической ситуации, заявляют в Киеве. Ранее Брюссель выделил стране более трех миллиардов евро

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В ближайшее время Украина подпишет с Евросоюзом соглашение о первом транше новой макрофинансовой помощи. Об этом «УНИАН» заявил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Речь идет о помощи в размере €1 млрд. «Прогресс есть. Условия есть. Я, к сожалению, не могу вам их раскрыть до того времени, когда будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время», — приводит агентство слова Точицкого.

В конце мая Совет Евросоюза одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере €1 млрд на два года. «Займы поддержат экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами», — говорилось в сообщении совета.

Решение вступило в силу в июле. Это был третий транш Брюсселя Киеву. До этого Евросоюз выделял Украине €1,6 млрд в 2014 году и €1,8 млрд в 2015 году.

«Дальнейшие выплаты будут выделять Украине при условии уважения демократических механизмов и верховенства закона, а также гарантии соблюдения прав человека», — отмечалось в сообщении Совета Евросоюза.