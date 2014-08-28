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Советник Авакова заявил о полномасштабном вторжении России на Украину
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Советник Авакова заявил о полномасштабном вторжении России на Украину
Политика, 28 авг 2014, 09:21
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Советник Авакова заявил о полномасштабном вторжении России на Украину
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк уверен, что Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию страны, причем оно происходит сразу по нескольким направлениям.
Фото: AP

«Надо отметить, что произошло полномасштабное военное вторжение Вооруженных сил РФ на территорию Украины. Оно происходит по нескольким направлениям. И сегодня своими действиями Генштаб России пытается распылить силы бойцов АТО [антитеррористической операции], чтобы взять под контроль населенные пункты в Донбассе», — заявил Шкиряк в эфире ЕспресоTV.

США связывают успешное контрнаступление ополченцев с прямой поддержкой России. Представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что «правительство России не желает говорить правду, даже когда солдат находят на Украине, в 30 милях от границы».

Отвечая на вопрос о том, не пытается ли Россия проложить коридор к Крыму, Псаки сказала, что Госдеп пока не располагает подобными сведениями. «Вместе с НАТО мы пытаемся понять их мотивацию», — добавила она.

Премьер-министр ДНР Александр Захарченко считает, что Киев и Запад постоянно говорят о российском вторжении на Украину, «чтобы оправдать те массовые поражения, которые украинская армия несет уже не один месяц».

По его словам, в рядах ополченцев было всего 3-4 тыс. добровольцев из России, причем многие из них «уже уехали домой». «Не секрет, что из добровольцев России всегда приходит много бывших кадровых военных. Они сражаются с нами, понимая, что это их долг», — заявил он в интервью российским СМИ, показанном телеканалом LifeNews.

Накануне ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики удалось выйти к Новоазовску, который расположен всего в 40 км от самого большого города на юге Донецкой области — Мариуполя. Как сообщал корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов, Новоазовск был взят через несколько часов после артиллерийского обстрела, который велся утром 27 августа.

Технику с символикой ДНР в городе видели фотокорреспондент «Новой газеты» Петр Шеломовский и репортер AFP Мария Антонова. Штаб ДНР и Киев эту информацию не подтвердили. «Рано говорить и о том, что мы взяли сам город Новоазовск», — цитирует РИА Новости представителя штаба ополчения.

Официальный представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил вчера, что к северу от Новоазовска «россияне и террористы» заняли семь сел и ведут артиллерийский обстрел как самого города, так и прилегающих населенных пунктов. Как он отметил на брифинге, «после боев во вторник украинские силовики закрепились на восточном рубеже села Безымянное».

Лысенко добавил, что Новоазовск находится под полным контролем сил спецоперации. Трассу Новоазовск — Мариуполь, которую, как полагает штаб спецоперации, хотел захватить противник, контролируют силовики, заверил он.

Вчера Киев заявил о переброске с территории России колонны военной техники и грузовиков с солдатами. «Получена информация, что с территории Российской Федерации через населенный пункт Дибровка в сторону Дмитровки проследовала колонна: шесть РЗСО [реактивных систем залпового огня] «Град», восемь тентованных КамАЗов, два «Урала» с живой силой», — сообщал пресс-центр спецоперации на востоке Украины.

Кроме того, украинские силовики обнаружили колонну военной техники в количестве до 100 единиц на трассе Старобешево — Тельманово в Донецкой области. По версии украинский военных, в составе колонны — танки, БТР, «Грады» и БМП. По данным пресс-центра, на технике есть опознавательные знаки — круги или треугольники белого цвета.

«По имеющимся данным, на выезде из населенного пункта Победа развернут штаб батальонной тактической группы Вооруженных сил Российской Федерации. В населенный пункт Амвросиевка зашли пять БТР и один КамАЗ с живой силой», — отмечалось в сообщении.

Представители штаба спецоперации говорят, что в течение суток Россия продолжила переброску военной техники в приграничные с Украиной регионы, в частности в Ростовскую область. Киев отметил уменьшение военного присутствия в приграничных районах Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской областей.

Сергей Канашевич

Теги: ДНР , Новоазовск , Украина , вторжение , спецоперация
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