С.Лавров: Россия обеспечит безопасность Абхазии и Юж.Осетии

Безопасность Южной Осетии и Абхазии будет надежно обеспечена собственными силами республик и российскими миротворцами. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает телеканал "Вести".

Комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда, С.Лавров обратил внимание на ряд фактических ошибок в информации главы британского МИДа, который заявил, что Россия заблокировала порты, тоннели и другие объекты инфраструктуры Грузии.

"Откуда он это взял - одному Богу известно, тем более что есть свидетельство журналистов, международных представителей и мирных жителей", - отметил С.Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, имели место "атака грузинских танков, действия установок "Град" и авиации по мирному Цхинвалу". "И когда говорят, что не хотят разбираться, кто первый начал, мы считаем, что здесь стыдливость и лицемерие неуместны по отношению к тем, кто был среди ночи атакован", - убежден С.Лавров.

Напомним, накануне президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что руководство республики заинтересовано в наличии на ее территории российских военных баз.

Во вторник министр иностранных дел Великобритании Д.Милибэнд выразил свое резкое неприятие решения РФ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и призвал международное сообщество принять ответные меры.

Ранее МИД Великобритании заявил, что "категорически не принимает" решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По мнению ведомства, данное решение РФ "противоречит обязательствам, которые брала на себя Россия в рамках резолюций Совета Безопасности ООН".

При этом Д.Милибэнд критически высказался по поводу возможного исключения России из "большой восьмерки" (G8), однако заметил, что отношения Запада с Москвой должны быть пересмотрены и по этому поводу. По его словам, прозвучавшим в среду в Киеве, куда глава британского МИДа прибыл с визитом, в скором будущем будет созвана конференция министров иностранных дел "большой семерки" - беспрецедентное событие с момента принятия России в клуб наиболее развитых демократических государств.

Напомним, 26 августа президент России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии, и призвал другие страны последовать этому примеру. Выступление российского президента состоялось на следующий день после того, как обе палаты Федерального Собрания Российской Федерации обратились к нему с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии.