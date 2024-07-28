Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе

Дети поднялись на сцену чтобы получить подарок от президента. Пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча смотрел на него. Политик дал ему легкую пощечину.

После этого малыш пожал ему руку, потряс ее, а затем, после подсказки взрослых, поцеловал и прижался к ней головой. В это время подошел старший мальчик и обнял президента.

В Турции существует традиция, когда младшие целуют руки старшим, в первую очередь бабушкам и дедушкам, а также уважаемым членам общества. Это способ выказать почтение возрасту, опыту и мудрости старшего

В сентябре 2021 года турецкий лидер также легонько «постучал мальчика по голове» за то, что ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку во время открытия автомобильного туннеля.