Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе
Дети поднялись на сцену чтобы получить подарок от президента. Пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча смотрел на него. Политик дал ему легкую пощечину.
После этого малыш пожал ему руку, потряс ее, а затем, после подсказки взрослых, поцеловал и прижался к ней головой. В это время подошел старший мальчик и обнял президента.
В Турции существует традиция, когда младшие целуют руки старшим, в первую очередь бабушкам и дедушкам, а также уважаемым членам общества. Это способ выказать почтение возрасту, опыту и мудрости старшего
В сентябре 2021 года турецкий лидер также легонько «постучал мальчика по голове» за то, что ребенок случайно раньше времени перерезал ленточку во время открытия автомобильного туннеля.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной