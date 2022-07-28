Песков назвал фейками данные американских СМИ о потерях России на Украине
Публикация СМИ американских данных о потерях российской армии на Украине не соответствует действительности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее New York Times сообщила, что администрация президента США сообщила о значительных потерях России на Украине. Как сообщала NYT, оценка прозвучала на брифинге Госдепартамента, Минобороны и Объединенного комитета начальников штабов и управления директора национальной разведки США 27 июля.
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
В то же время источники NYT среди официальных лиц США подчеркнули, что оценки потерь с обеих сторон являются «весьма спекулятивными».
Минобороны России о потерях отчитывалось дважды: в начале и конце марта. По данным ведомства на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военных, 3825 были ранены.