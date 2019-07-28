В МИД не увидели проблем в наработках Ираном тяжелой воды

По мнению заместителя главы ведомства, действия Тегерана не требуют неотложного решения

Сергей Рябков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что темпы наработки Ираном тяжелой воды не являются острой проблемой. Такую позицию высказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает агентство «РИА Новости».

«Темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы», - заявил Рябков, который в ближайшее время должен принять участие во встрече представителей стран, подписывавших ядерное соглашение с Тегераном.

В начале июля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Исламская республика планирует вернуться к обогащению урана до уровня 20%, а также нарушить прежние договоренности касательно запасов тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах.

Соглашение с Ираном было заключено в 2015 году. В соответствии с ним Иран обязался уменьшить свой запас обогащенного урана на 97%, до 300 кг, и в течение 15 лет не обогащать его выше уровня 3,67%. В обмен на это страны — участницы соглашения снимали с Тегерана санкции. Однако весной 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки.