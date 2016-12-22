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Путин заявил о мудрости предпринявших Крещение Руси предков
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Путин заявил о мудрости предпринявших Крещение Руси предков
Политика, 14:26
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Путин заявил о мудрости предпринявших Крещение Руси предков
Князь Владимир сделал «решающий выбор», приняв решение христианизировать Древнюю Русь, заявил Владимир Путин у памятника древнерусскому правителю после участия в торжествах, посвященных 1030-летию со дня Крещения Руси
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных 1030-летию со дня Крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира, сообщает «Интерфакс». Глава государства присоединился к крестному ходу верующих в Москве, который прошел от Соборной площади Кремля до Боровицкой площади к памятнику князю Владимиру, где обратился к присутствующим с речью.

«Наши предки проявили мудрость и великое предвидение, открыв эпоху, которой мы все принадлежим и поныне», — сказал президент России.

По его словам, Крещение Руси стало «отправной точкой» для «настоящего духовного рождения наших предков», а также точкой «становления и развития российской государственности» и вехой, которая предопределила дальнейший путь развития как России, так и всего мира.

«Народы, принявшие христианские истины как свои, как родные, могли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не раз, не один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу Родину», — сказал президент.

Путин также отметил, что «решающий выбор» сделал князь Владимир, который увидел в православии «нравственную опору и красоту, основу для обновления жизни», а также основу для «общности народов, населявших Древнюю Русь».

​В субботу, 28 июля, по всей России, Украине, Белоруссии, а также в других странах проходят церковные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в конце X века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.

Княжение Владимира в Киеве началось в 978 году. Большинство историков сходятся во мнении, что христианизация Руси имела политические причины, в частности, была обусловлена необходимостью консолидации раздробленных княжеств Киевской Руси и налаживанию отношений с другими христианскими государствами. В частности, князь Владимир взял в жены сестру византийского императора Анну, а крещение самого Владимира было условием этого брака.

Вслед за летописной хронологией Крещение Руси относят к 988 году, хотя ряд историков предполагал, что оно состоялось несколькими годами позже.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , православие
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