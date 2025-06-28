В Киеве сработала ПВО
В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. На фоне взрывов власти Украины объявили воздушную тревогу.
Кличко призвал жителей спрятаться в укрытиях. Ранее киевская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в украинской столице из-за угрозы дронов.
«Страна» и «РБК. Украина» также сообщили о взрывах в Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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