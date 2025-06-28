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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сработала ПВО

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Военная операция на Украине

В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. На фоне взрывов власти Украины объявили воздушную тревогу.

Кличко призвал жителей спрятаться в укрытиях. Ранее киевская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в украинской столице из-за угрозы дронов.

«Страна» и «РБК. Украина» также сообщили о взрывах в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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