В Киеве сработала ПВО

В Киеве работает противовоздушная оборона, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. На фоне взрывов власти Украины объявили воздушную тревогу.

Кличко призвал жителей спрятаться в укрытиях. Ранее киевская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в украинской столице из-за угрозы дронов.

«Страна» и «РБК. Украина» также сообщили о взрывах в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.