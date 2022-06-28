Путин ускорил вступление в силу дачной амнистии

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля нынешнего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом действие дачной амнистии начнется 1 июля и будет действовать до 1 марта 2031 года. В течение этого времени гражданин имеет право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок.

Кроме того, закон позволяет россиянам, постоянно проживающим в жилом доме без права собственности, сооруженном до 14 мая 1998 года и расположенном в границах населенного пункта, рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором этот дом и расположен.

Первая дачная амнистия была объявлена в России 1 сентября 2006 года и неоднократно продлевалась: в 2009, 2015 и 2018 годах. В конце прошлого года Владимир Путин вновь продлил дачную амнистию.

Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность дома, объектов бытового назначения или земельного участка. Россияне могут самостоятельно подать документы в Росреестр любым удобным способом: в бумажном виде — по почте с уведомлением о вручении, лично обратившись в орган регистрации прав или в МФЦ, а также в электронном виде.