Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка

Военно-воздушные силы Германии нуждаются в срочном финансировании для скорейшей модернизации. Сейчас в стране ощущается нехватка военных самолетах, заявил начальник штаба ВВС

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По словам генерал-лейтенанта Инго Герхартца, который вступил в должность начальника штаба около месяца назад, ВВС Германии находятся «в плачевном состоянии». Выступая перед депутатами Бундестага, представителями промышленности и высокопоставленными военными в Берлине, он заявил, что военная авиация нуждается в срочном финансировании, сообщает агентство Reuters.

Герхартц объяснил, что посетил различные аэродромы, пообщался с военными и выяснил, что существуют серьезные проблемы в готовности национальных ВВС.

По его словам, часть самолетов не могут летать, потому что не хватает запчастей. Срок же ремонта самолетов Eurofighter увеличился до 14 месяцев, что является, с его точки зрения, неприемлемым.

Проблемы немецкой армии в середине июня обсуждали Ангела Меркель и Дональд Трамп. Канцлер Германии указывала, что если США откажутся оказывать помощь союзникам по НАТО, то в немецкой армии в скором времени будет ощущаться нехватка не только вертолетов и подводных лодок, но и стрелкового оружия. При этом Меркель указала, что у Германии нет реальных возможностей увеличить расходы на вооружение.

Ранее Трамп не раз говорил, что США тратят слишком большие деньги на поддержку своих союзников в Европе, указывая, что им самим следует увеличить расходы на армию. Ожидается, что эта тема будет одной из центральных на саммите НАТО с участием главы Белого дома, который пройдет в середине июля в Брюсселе.