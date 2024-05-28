Ельцин-центр отменил мастер-класс соавтора клипа Pussy Riot

Прокуратура вынесла предостережение Ельцин-центру за анонс мастер-класса «Маме <3», который планировала провести уральская художница с поделками из фетра. Девушка принимала участие в съемках антивоенного клипа

Фото: пресс-служба «Ельцин Центра»

Мастер-класс нижнетагильской художницы Алисы Горшениной в Ельцин-центре отменили в связи с предостережением прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга, сообщили РБК в пресс-службе музея.

«В общих словах — профилактика возможной экстремистской деятельности», — ответили «РИА Новости» в пресс-службе на просьбу прояснить подробности.

РБК обратился за комментарием к Горшениной.

Детское мероприятие под названием «Маме <3» должно было пройти в субботу, 1 июня. Оно было посвящено созданию поделок из фетра в рамках выставки «Я люблю тебя, ничего не бойся». Сейчас страница мастер-класса на странице Ельцин-центра недоступна.

На мастер-класс на днях обратили внимание активисты, которые обратились в ФСБ, Генпрокуртуру и Минкультуры, сообщал телеграм-канал Shot. Поводом стало участие девушки в съемках антивоенного клипа Swan Lake группы Pussy Riot, в которой критикуется проведение военной операции. Горшенина отвечала за визуальный стиль клипа, который был стилизован под мрачную атмосферу славянских сказок.

Произведения Горшениной тесно связаны с уральской историей, многие из них вдохновлены местными символами и предметами быта. В 2020 году выставка работ девушки прошла в Новой Третьяковке.