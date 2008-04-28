Грузия блокирует переговоры о вступлении России в ВТО

Грузия блокирует переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО), объясняя это тем, что власти России укрепляют отношения с Абхазией и Южной Осетией, передает Reuters.

Заместитель министра экономики Грузии Вахтанг Лежава призвал российского президента Владимира Путина разорвать противоречащие правилам ВТО связи с Абхазией и Южной Осетией.

Грузия продолжит переговоры о вступлении России в ВТО только после отмены Москвой последних ее решений по налаживаю прямых отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом телекомпании "Мзе" сообщила представитель Грузии на переговорах по ВТО, заместитель министра экономики страны Тамара Ковзиридзе. "Пока не будут упразднены инструкции Путина, мы не сможем продолжать переговоры", - сказала она.

При этом специальный представитель президента Грузии Давид Бакрадзе считает, что последние заявления России, в соответствии с которыми она может применить военные действия в отношении Грузии, выходят за рамки политики аннексии. "Тот факт, что на территории Грузии находятся граждане России, не может быть оправданием для таких заявлений. Наоборот, это демонстрация нарушений, из-за которых там (в Абхазии и Южной Осетии) находятся граждане России. Это уже угроза перехода от политики аннексии к политике прямой военной агрессии", - заявил Д.Бакрадзе журналистам в Брюсселе.

В штаб-квартире НАТО в бельгийской столице сегодня, 28 апреля, началось специальное заседание альянса в формате "26 плюс один" (то есть плюс Грузия), созванное по просьбе Тбилиси. На нем обсуждаются последние решения и действия России в отношении Грузии и ее конфликтных регионов. До назначения спецпредставителем президента Д.Бакрадзе являлся министром иностранных дел Грузии. На прошлой неделе он подал в отставку, поскольку баллотируется в парламент Грузии под номером один от правящей партии "Единое национальное движение".

При этом находящийся в Тбилиси заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе сообщил журналистам: "То, что говорит и делает Россия, завершится для нее полной международной изоляцией". По его словам, Россия должна знать, что Грузия готова к любому развитию ситуации. "Мы не боимся никаких деклараций. Наша позиция подкреплена международным правом, и наше государство в состоянии конституционно и в правовом порядке защитить свою территорию и свой суверенитет", - заявил он.