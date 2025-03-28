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Политика ,  
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В Думе предложили в 10 раз повысить штраф за нарушение движения телег

Сейчас нарушение правил проезда гужевого транспорта через железнодорожные пути наказывается штрафом в размере 100 руб. (для физлиц) В Думе предложили увеличить его до 1 тыс. руб.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за нарушение правил проезда гужевого транспорта через железнодорожные пути. Такую поправку ко второму чтению законопроекта о нарушениях на железнодорожном транспорте и в метрополитене предложил депутат «Единой России» Никита Румянцев.

Законопроект, который в октябре прошлого года внесла на рассмотрение парламента Мосгордума, вводит изменения в КоАП. В первоначальной редакции предлагалось повысить штрафы за повреждение защитных лесонасаждений и снегозащитных ограждений вдоль железных дорог, а также добавить к этому списку наказуемых действий повреждение ограждений вдоль путей. Для граждан предлагается установить штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (сейчас от 300 до 500 руб.), для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (сейчас от 500 до 1 тыс. руб.).

Кроме того, предлагается прописать, что если такое правонарушение совершается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях, то штрафы увеличиваются.

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Законопроект был принят в первом чтении 15 января. Ко второму чтению были поданы поправки. Одной из них предлагается увеличить штрафы за нарушение правил проезда гужевого транспорта через железнодорожные пути, правил прогона скота через пути, а также правил выпаса скота вблизи железной дороги.

Сейчас такие нарушения наказываются предупреждением или наложением штрафа на граждан в размере 100 руб. Поправками предлагается увеличить сумму штрафа до 1 тыс. руб. Для должностных лиц КоАП сейчас предусматривает штраф от 100 до 300 руб., его предлагается повысить до 3–5 тыс. руб. Помимо этого, поправкой предлагается ввести штрафы и для юрлиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Профильный комитет по госстроительству и конституционному законодательству рекомендовал поправки к принятию.

Движение повозок, саней, телег (гужевого транспорта) регламентируется Правилами дорожного движения (ПДД). Управлять таким транспортом при движении по дорогам можно с 14 лет. По дороге телеги должны двигаться возможно правее. Разрешено движение по обочине, если оно не мешает движению пешеходов. Водитель повозки при выезде на основную дорогу с второстепенной дороги с ограниченным обзором должен вести животное, тянущее повозку, под уздцы. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо необходимо разделить на группы, чтобы обеспечить безопасность прогона. Пересекать пути можно только в специально отведенных для этого местах.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума законопроект железнодорожные переезды
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