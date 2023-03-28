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В Думу внесли проект об избиркомах для арестованных вне своего региона

В Думу внесли проект о специальных избирательных комиссиях для голосования подследственных
Законопроект предлагает внедрить новый тип избирательных комиссий — экстерриториальный — для обеспечения голосования тех, кто находится под стражей вне своего избирательного округа
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий формирование экстерриториальных участковых избирательных комиссий, чтобы голосовать могли лица, находящиеся под стражей вне своего избирательного округа, следует из законодательной базы нижней палаты парламента.

«В целях реализации избирательных прав и права на участие в референдуме лиц, находящихся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых за пределами их избирательного округа, округа референдума, законопроектом предусматривается возможность формирования специальных (экстерриториальных) участковых комиссий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изменение хотят внести в ст. 27 федерального закона №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Сейчас в ней не содержится положений о комиссиях для мест содержания под стражей.

При этом подозреваемые и обвиняемые, в отличие от осужденных, имеют право голосовать на выборах и референдумах согласно Конституции. На выборах в Государственную думу 2021 года, как сообщала ФСИН, имели право проголосовать около 100 тыс. человек — это лица, находившиеся в СИЗО, под домашним арестом, запретом определенных действий или залогом. Из них в итоге проголосовали более 80 тыс.

Для обеспечения голосования для находящихся в СИЗО избирательные участки часто организуют прямо в этих учреждениях. Во ФСИН уточняли, что на выборах 2021 года те, кто был в СИЗО, могли проголосовать на 507 избирательных участках в каждом территориальном органе уголовно-исполнительной системы.

В России существует несколько уровней избирательных комиссий:

  • Центральная избирательная комиссия;
  • избирательные комиссии субъектов;
  • окружные избирательные комиссии;
  • территориальные (районные, городские и другие) комиссии;
  • участковые комиссии.

Списки избирателей того или иного участка формируются на основе данных о месте регистрации гражданина.

Во внесенном законопроекте также содержится положение об отказе от открепительных удостоверений. Авторы отметили, что эта система стала не востребована из-за развития механизма «Мобильный избиратель»: он позволяет голосовать либо дистанционно, либо на любом избирательном участке после подачи соответствующего заявления. Открепительные удостоверения уже отменялись на думских выборах 2021 года и президентских 2018 года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
голосование Выборы избирательные комиссии СИЗО Госдума
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