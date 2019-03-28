В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Мосгоризбирком предлагает разрешить жителям Москвы без постоянной регистрации голосование на выборах мэра и гордумы. Если поправки будут утверждены, реализовать право голоса москвичи с временной регистрацией смогут уже в 2019 году

Мосгоризбирком разработал поправки к правилам голосования в столице, рассказал глава МГИК Валентин Горбунов, пишет «Коммерсантъ». Среди прочих нововведений — право голоса на выборах для жителей города с временной регистрацией.

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования. Мосгордума рассмотрит этот законопроект 11 апреля.

Также поправки определяют порядок экспериментального дистанционного голосования на портале госуслуг. Такой вид голосования позволяет принять участие в выборах без традиционного бумажного бюллетеня.

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