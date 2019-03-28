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Столтенберг останется генсеком НАТО на новый срок
Союзники по НАТО согласились продлить мандат генсекретаря альянса до сентября 2022 года
Йенс Столтенберг (Фото: Francois Walschaerts / EPA / ТАСС)

Мандат действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен еще на два года. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года», — сообщили в альянсе. Союзники также выразили свою поддержку работе генсека «по адаптации и модернизации НАТО».

Действующий мандат Столтенберга как генсекретаря альянса истекает в следующем году.

До работы в НАТО Столтенберг возглавлял норвежское правительство и несколько раз встречался с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Столтенберг вышел в отставку в октябре 2013 года, после того как его партия не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правящую коалицию.

В декабре того же года он стал специальным представителем генсека ООН по климату.

Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО и председателем Совета альянса в марте 2014 года и вступил в должность в октябре того же года. Его кандидатуру выдвинула канцлер Германии Ангела Меркель, заручившись поддержкой других стран — членов НАТО, в том числе США и Великобритании.

Столтенберг сменил на этом посту Андерса Фог Расмуссена. Он вступил в должность после того, как альянс из-за событий на Украине решил приостановить практическое сотрудничество с Россией. Тогда Столтенберг заявлял, что «НАТО нацелено на конструктивное взаимодействие с Россией», но требовал «прекращения нарушений российской стороной международных норм на Украине».

Изначально планировалось, что полномочия Столтенберга как генсека НАТО завершатся осенью 2018 года, но в декабре 2017-го было принято решение продлить срок мандата до сентября 2020 года.

16 марта Столтенбергу исполнилось 60 лет.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Йенс Столтенберг
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