Столтенберг останется генсеком НАТО на новый срок

Союзники по НАТО согласились продлить мандат генсекретаря альянса до сентября 2022 года

Йенс Столтенберг (Фото: Francois Walschaerts / EPA / ТАСС)

Мандат действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен еще на два года. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года», — сообщили в альянсе. Союзники также выразили свою поддержку работе генсека «по адаптации и модернизации НАТО».

Действующий мандат Столтенберга как генсекретаря альянса истекает в следующем году.

До работы в НАТО Столтенберг возглавлял норвежское правительство и несколько раз встречался с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Столтенберг вышел в отставку в октябре 2013 года, после того как его партия не набрала достаточно голосов, чтобы сформировать правящую коалицию.

В декабре того же года он стал специальным представителем генсека ООН по климату.