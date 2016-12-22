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Шойгу заявил о первых со времен СССР военных полетах через Северный полюс
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Шойгу заявил о первых со времен СССР военных полетах через Северный полюс
Политика, 16:47
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Шойгу заявил о первых со времен СССР военных полетах через Северный полюс
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные летчики впервые с советских времен совершили беспосадочные перелеты к американскому континенту через Северный полюс. Даты и количество полетов министр не назвал
Сергей Шойгу (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российская военная авиация впервые после распада Советского Союза совершила перелеты к американскому континенту через Северный полюс. Об этом на коллегии Министерства обороны рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

«Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту», — заявил министр во вступительном слове, стенограмма которого поступила в распоряжение РБК.

Глава Минобороны не уточнил при этом, когда, в каком составе и сколько раз российские военные самолеты летали через Северный полюс к Северной Америке.

В своей речи Шойгу рассказал о совершенствовании работы с личным составом, о подготовке Главного военно-морского парада. Также Шойгу пообещал провести на коллегии анализ выполнения майских указов президента Владимира Путина 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи. В частности, министр предложил обсудить реализацию плана деятельности Северного флота.

Далее Шойгу коснулся обновления вооружений на флоте. «Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%», — сказал он.

​Последним пунктом, заявленном на коллегии, значился вопрос о совершенствовании структуры органов военной полиции.

Первые беспосадочные трансполярные полеты совершили в 1937 году экипажи самолетов под руководством Валерия Чкалова (18–20 июня) и Михаила Громова (12–14 июля). Оба полета были совершены на одномоторных самолетах АНТ-25 с большим удлинением крыла и длились более 60 часов.

В 2001 году издание «Коммерсантъ» сообщило, что авиакомпания Continental Airlines открыла рейс Нью-Йорк — Гонконг через Северный полюс и Сибирь по так называемому кроссполярному маршруту. Кроме того, этими маршрутами из Северной Америки в Юго-Восточную Азию уже в то время летали также американские авиакомпании United Airlines и NorthWest Airlines.

Как рассказал тогда изданию директор департамента регулирования организации воздушного движения Государственной службы гражданской авиации Виктор Галкин, российские авиакомпании также задумывались тогда о полетах через полюс. «Почти полтора года мы держали кроссполярные маршруты в так называемом тестовом режиме, зарубежные авиакомпании выполняли пробные рейсы — всего их было сделано 620. Они подтвердили расчетные характеристики. Например, полет из Нью-Йорка в Гонконг через Северный полюс занимает около 16 часов, то есть почти на два с половиной часа меньше, чем по старому маршруту», — сказал он тогда. ​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Северный полюс , полеты , военная авиация
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