Росгвардия проконтролирует обстановку на митингах с помощью беспилотников

Росгвардия собирается мониторить обстановку в местах проведения массовых акций при помощи беспилотников. При этом специальные подразделения для пресечения несанкционированных акций создавать не планируют

Фото: Олег Яковлев / РБК

Национальная гвардия Российской Федерации (Росгвардия) собирается контролировать обстановку на массовых акциях при помощи беспилотников. Об этом заявил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.

«В настоящее время развиваются беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения, для того чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — рассказал Борукаев.

Видео: РБК

Замглавкома также сообщил, что основной акцент в ходе технического переоснащения ведомства будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека. «Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто нецелесообразно, а невозможно. Тем не менее для выполнения целого ряда задач нужны особые средства», — отметил он.

При этом Борукаев подчеркнул, что для пресечения несанкционированных акций Росгвардия не создавала особых подразделений. «Ничего не изменилось, никаких новых подразделений в войсках Национальной гвардии не появилось», — сказал он.

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги, инициатором которых выступил оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Согласно данным «ОВД-Инфо» в Москве в ходе акции были задержаны более тысячи человек.

Во время не санкционированного властями митинга в столице один из полицейских получил черепно-мозговую травму. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненно.