США объявили Иран государством, неправомерно задерживающим иностранцев

США внесли Иран в категорию государств, которые неправомерно задерживают иностранцев. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в X.

«На протяжении десятилетий Иран продолжал жестоко удерживать невиновных американцев, а также граждан других стран, чтобы использовать их как политический рычаг против других государств», — сказано в публикации Рубио.

Он также призвал Тегеран немедленно освободить всех задержанных американцев и прекратить «эту отвратительную практику».

Материал дополняется