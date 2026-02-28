США объявили Иран государством, неправомерно задерживающим иностранцев
США внесли Иран в категорию государств, которые неправомерно задерживают иностранцев. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в X.
«На протяжении десятилетий Иран продолжал жестоко удерживать невиновных американцев, а также граждан других стран, чтобы использовать их как политический рычаг против других государств», — сказано в публикации Рубио.
Он также призвал Тегеран немедленно освободить всех задержанных американцев и прекратить «эту отвратительную практику».
Материал дополняется
