 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона

ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона
Video

ФСБ показала кадры с задержанием и допросом двух мужчин, готовивших теракт против крымского митрополита Тихона. Они планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

Один из задержанных — уроженец Украины. Он рассказал, что Главное управление разведки (ГУР) Украины завербовало его под угрозой расправы над его родственниками.

«Осторожно новости» пишет, что 27-летний Денис Попович был секретарем Тихона. Его задержали еще 13 января по пути в Сретенский монастырь. 28-летний россиянин Никита Иванкович был выпускником Сретенской духовной семинарии и алтарником храма в московских Сокольниках.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
ФСБ Тихон Шевкунов
Материалы по теме
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Ким Чен Ын объявил готовность к применения ядерного оружияПолитика, 09:51
В доме у Белорусского вокзала выставили на торги бывшие билетные кассыНедвижимость, 09:37
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
В Якутске у 70 пациентов центра реабилитации нашли кишечную инфекциюОбщество, 09:30
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 годуЭкономика, 09:26
«Не знаем, каким будет сюрприз»: зачем Трамп угрожает ЕС пошлинамиPro, 09:23
ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита ТихонаПолитика, 09:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Магнита», «Самолета» и «Европлана» покинут индекс МосбиржиИнвестиции, 09:21
Politico узнало о плане Трампа провести сокращения в ГосдепеПолитика, 09:20
Перевод по СБП как сомнительная сделка: свежая судебная практикаPro, 08:59
В Пекине начались переговоры Шойгу и главы МИД Китая Ван ИПолитика, 08:58
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 08:51
Овечкин провел худший матч в сезонеСпорт, 08:41
Федеральная торговая комиссия США переедет в штаб-квартиру USAIDПолитика, 08:39