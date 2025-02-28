ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против митрополита Тихона

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ФСБ показала кадры с задержанием и допросом двух мужчин, готовивших теракт против крымского митрополита Тихона. Они планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

Один из задержанных — уроженец Украины. Он рассказал, что Главное управление разведки (ГУР) Украины завербовало его под угрозой расправы над его родственниками.

«Осторожно новости» пишет, что 27-летний Денис Попович был секретарем Тихона. Его задержали еще 13 января по пути в Сретенский монастырь. 28-летний россиянин Никита Иванкович был выпускником Сретенской духовной семинарии и алтарником храма в московских Сокольниках.