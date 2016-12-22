Сборочный комплекс «Вертолетов России» подорожал еще на 600 млн руб

Гендиректор холдинга Андрей Богинский заявил, что строительство крупнейшего в России сборочно-испытательного комплекса вертолетных редукторов и трансмиссий завершится в 2018 году. Его стоимость превысит 2,6 млрд руб.

Андрей Богинский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

​Плюс полмиллиарда

Крупнейший в России сборочно-испытательный комплекс вертолетных редукторов и трансмиссий в Перми, строительство которого началось более трех лет назад и сдача которого переносилась несколько раз, будет достроен до конца этого года. Об этом РБК заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский во время посещения пермского завода «Редуктор-ПМ», на базе которого строится комплекс. «Все работы по строительству нового корпуса мы планируем завершить в третьем-четвертом квартале 2018 года», — сказал Богинский.

Предполагается, что новый комплекс объединит испытательные и сборочные мощности нескольких заводов, расположенных в разных городах. Стоимость его строительства превысит 2,6 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России». ​Ранее сообщалось, что новый комплекс обойдется холдингу в 2 млрд руб. При этом управляющий директор завода «Редуктор-ПМ» Николай Семикопенко в разговоре с РБК ранее отмечал, что из-за простоя сумма может быть скорректирована.

«Дополнительные 645 млн пойдут на инженерно-технический центр, который также строится в Перми в рамках проекта. В центре разместятся конструкторы, технологи и частично административный персонал», — пояснил РБК директор по инвестициям «Редуктор-ПМ» Дмитрий Белошейкин.

Новый комплекс представляет собой двухэтажное здание каркасного типа общей площадью 22 тыс. кв. м. В него переедет сборочное производство «Редуктора-ПМ». Кроме того, в Пермь перевезут несколько испытательных стендов из Ижевска, еще несколько смонтируют с нуля. Генеральным подрядчиком строительства выступает ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которое до 2017 года принадлежало «Спецстрою», а после ликвидации этого агентства было передано Минобороны.

Фото: Инна Сидоркова / РБК

«Вертолеты России» до 2020 года будут наращивать выпуск вертолетов, и ввод в эксплуатацию нового комплекса, как рассчитывают в холдинге, должен решить проблему с недостатком сборочных площадей. Объем выпуска вертолетов начал расти с 2010 года, напомнил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Принятая в 2010 году государственная программа вооружений до 2020 года общей стоимостью 20 трлн руб. предусматривала значительные объемы производства вертолетов (порядка 1000 машин), соответственно, возник вопрос об увеличении производства вертолетных редукторов и трансмиссий», — пояснил эксперт.​

Что такое «Редуктор-ПМ» «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» («Редуктор-ПМ») — одно из крупнейших предприятий в России, специализирующееся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Компания создана в 1995 году, согласно базе данных СПАРК, на 100% принадлежит холдингу «Вертолеты России». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии Ми-8/17, Ми-26 (Т), Ми-28Н «Ночной охотник» и «Ансат», которые стоят на вооружении российской армии. В ближайшей перспективе будет налажен выпуск редукторов и трансмиссий для вертолета Ми-38, сказано на сайте «Вертолетов России». «Редуктор-ПМ» не публикует годовую отчетность четыре года. В 2014 году чистая прибыль предприятия составила 891 млн руб., следует из базы данных СПАРК. Чистая прибыль предприятия за 2017 год составила 1,3 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России».

Не сошлись по срокам

Строительство сборочно-испытательного комплекса вертолетных редукторов и трансмиссий в Перми началось в сентябре 2014 года. Предполагалось, что стройка завершится к концу 2016 года. В феврале прошлого года Николай Семикопенко пояснял РБК, что стройка затянулась из-за проблем с генподрядчиком, и обещал, что строительство комплекса завершится осенью 2017 года. Однако в декабре 2017 года Семикопенко сообщил РБК о переносе сроков сдачи объекта на третий квартал 2018 года.

Фото: Инна Сидоркова / РБК

Очередной перенос был связан со сложностями при строительстве и взаимодействии с подрядчиком, пояснил РБК Белошейкин. «Генерального подрядчика подводили его субподрядчики, были судебные разбирательства по срокам сдачи комплекса, по неисполнению ими своих договорных обязательств», — добавил он.

В июле 2017 года «Редуктор-ПМ» подал иск к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» на сумму более 573 млн руб. Сейчас, по словам Белошейкина, ГВСУ «все делает своими силами». Кроме того, на сроки повлияли «санкции и пересмотр технических нюансов проекта», отметил Белошейкин.

Зачем нужен новый комплекс

Трансмиссия — один из ключевых агрегатов вертолета, пояснил РБК главный технолог «Редуктора-ПМ» Вадим Угринов. «От двух двигателей поступает крутящий момент на главный редуктор, который вращает лопасти. Также есть отдельная трансмиссия для хвостового винта, отвечающего за руление. Главный редуктор и хвостовая трансмиссия составляют в совокупности трансмиссию вертолета, — пояснил он. — Если хоть одна шестеренка в трансмиссии сломалась — то это уже критично».

Сейчас технологический процесс сборки и испытания редукторов и трансмиссий — «узкое» место, снижающее объем производства вертолетов, пояснили РБК в пресс-службе «Вертолетов России». «Часть выпускаемой продукции проходит испытания в сторонних организациях, таких как МВЗ им. Миля и ОДК-ПМ, и требует дополнительных затрат на транспортировку, а высокая степень износа испытательного оборудования (до 70–80%) создает угрозу остановки производства», — пояснили в пресс-службе. Объединение мощностей сократит логистику на 20%, подчеркнули в холдинге.

Фото: Инна Сидоркова / РБК

Кроме того, оно позволит решить проблемы с ограниченной пропускной способностью испытательного стенда МВЗ им. Миля, где тестируются редукторы Вр-29, добавили в «Вертолетах России». Низкая производительность стенда не позволяет выполнять ряд испытаний. Вр-29 — главный редуктор вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», который активно применялся в ходе российской кампании в Сирии.