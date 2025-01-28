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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Оператору Nord Stream разрешили законсервировать поврежденный газопровод

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Подрыв «Северных потоков»
Оператору Nord Stream 2 AG разрешили установить заглушки на поврежденном «Северном потоке — 2» для предотвращения выброса газа и попадания морской воды, сообщили в Энергетическом агентстве Дании
Последствия&nbsp;утечки&nbsp;на трубопроводе Nord Stream 2, сентябрь&nbsp;2022 г.
Последствия утечки на трубопроводе Nord Stream 2, сентябрь 2022 г. (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

Энергетическое агентство Дании выдало разрешение оператору Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденного газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, передает Reuters.

«Работа будет направлена на консервацию поврежденного трубопровода путем установки специальных заглушек на каждом конце трубы, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», — говорится в заявлении агентства.

Nord Stream 2 AG планирует провести эти работы во втором или третьем квартале 2025 года, их срок — две-три недели.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских газопроводах: «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Экспорт топлива в Европу по первому был остановлен в тот момент для ремонтных работ, а второй не ввели в эксплуатацию. В Nord Stream AG оценили разрушения как беспрецедентные и не стали прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

Расследованием взрывов изначально занимались Германия, Швеция и Дания, Россию к нему не допустили. В феврале 2024 года о прекращении расследования объявили Стокгольм и Копенгаген.

Согласно результатам расследований изданий Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, к подрыву причастны трое сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве: Евгений и Светлана Успенские и Владимир Журавлев. Последнего журналисты назвали главным исполнителем, а Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на его арест. Как уточнял немецкий генпрокурор Йенс Роммель, удалось установить личности двоих подозреваемых в подрыве. Однако детали он не стал разглашать.

Украина отрицает причастность к подрыву «Северных потоков». Российская ФСБ квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма. Президент Владимир Путин называл «чушью» версию о «неких украинцах». Москва считает причастными США и Великобританию.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Дания Россия Северный поток Nord Stream 2 газопровод подрыв
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