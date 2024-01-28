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Пентагон отменил учения с военными шести стран на фоне критики конгресса

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после давления конгресса
США отказались от учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны Белого дома из-за действий армий этих стран. WP пишет, что конгрессмены потребовали гарантий отмены маневров
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Пентагон отказался от совместных учений с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос Washington Post.

Издание направило запрос после изучения документа Пентагона, его ведомство представило конгрессу в октябре. В документе Пентагон сообщает о намерении провести учения с Суданом, Нигером, Мали и несколькими другими «проблемными» африканскими странами. На эти цели планировалось потратить «миллионы» долларов, несмотря на то, что в них либо были свергнуты демократические правительства, либо против них выдвинуты обвинения в нарушении прав человека — законодательство США запрещает представлять таким государствам помощь в сфере безопасности.

«В некоторых случаях более эффективно поддерживать взаимодействие с определенными партнерами, чтобы партнер оставался осведомленным об этике, ценностях и озабоченностях США и соблюдал стандарты в области прав человека», — заявила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс, добавив, что в отсутствие американского военного взаимодействия эти страны могли бы обратиться к противникам США, чтобы «заполнить пустоту».

По словам одного из источников издания, на 20 декабря учения все еще были в планах оборонного ведомства.

Внезапное изменение планов может быть результатом критики Белого дома со стороны других демократов, предполагает WP. На этой неделе конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в совместных с США учениях.

В предоставленных Пентагоном документах упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представитель президентской администрации на слушаниях в конгрессе подчеркивал, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Арменией.

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Законодательство США запрещает Госдепартаменту и Пентагону предоставлять «любое обучение, оборудование или другую помощь подразделению иностранных сил безопасности», если у властей США есть«достоверная информация о том, что подразделение совершило грубое нарушение прав человека». Соответствующий закон называется закон Лихи по имени бывшего сенатора Патрика Лихи.

Как отмечают эксперты, пишет WP, в этом законе есть пробелы. Он ограничивает предоставление помощи конкретным подразделениям. Правительство США обходит его запрет с помощью предоставления стране более широкой поддержки «более свободного» проведения проверок. Пресс-секретарь Пентагона Лоуренс настаивает, что, поскольку учения не являются военной помощью, они не попадают под действие этого закона.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон военные учения Африка Судан Мали Нигер Буркина-Фасо Эритрея Эфиопия Азербайджан
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