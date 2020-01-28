Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году

Судебное решение о выплате было принято год назад, однако Россия пока не исполнила его. Грузинский президент напомнила об обязательстве Москвы на сессии ПАСЕ и попросила европейских чиновников посодействовать при взыскании

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.

«Я хотела бы повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам принять активное участие в принуждении России к немедленному исполнению судебного решения», — сказала она.

Зурабишвили отметила, что Москва до сих пор не выполнила свое обязательство. «Двойной стандарт не только неприемлем, но и наносит ущерб организации и ее принципам», — считает грузинский лидер.

Грузинские власти подали межгосударственный иск к России в марте 2007 года. Его предметом стала массовая депортация граждан Грузии из России, которая последовала вслед за задержанием в республике нескольких россиян, подозреваемых в шпионаже. По итогам многолетнего разбирательства ЕСПЧ установил, что российская сторона нарушила несколько положений конвенции по правам человека.