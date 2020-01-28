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Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году

Судебное решение о выплате было принято год назад, однако Россия пока не исполнила его. Грузинский президент напомнила об обязательстве Москвы на сессии ПАСЕ и попросила европейских чиновников посодействовать при взыскании

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.

«Я хотела бы повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам принять активное участие в принуждении России к немедленному исполнению судебного решения», — сказала она.

Зурабишвили отметила, что Москва до сих пор не выполнила свое обязательство. «Двойной стандарт не только неприемлем, но и наносит ущерб организации и ее принципам», — считает грузинский лидер.

Тбилиси потребовал от Москвы €70 млн за депортацию грузин в 2006 году
Политика

Грузинские власти подали межгосударственный иск к России в марте 2007 года. Его предметом стала массовая депортация граждан Грузии из России, которая последовала вслед за задержанием в республике нескольких россиян, подозреваемых в шпионаже. По итогам многолетнего разбирательства ЕСПЧ установил, что российская сторона нарушила несколько положений конвенции по правам человека.

Год назад судьи Большой палаты ЕСПЧ постановили, что Россия должна выплатить Грузии €10 млн за моральный ущерб, который понесли по меньшей мере 1,5 тыс. ее граждан, высланных из России в 2006 году. В решении отмечалось, что деньги должны быть распределены между пострадавшими. По €2 тыс. должны получить те граждане Грузии, в отношении которых Россией было допущено коллективное выдворение (запрещенное ст. 4 четвертого протокола Европейской конвенции по правам человека); по €10 и €15 тыс. должны быть выплачены тем, кто также были признаны потерпевшими по параграфу 1 ст. 5 (запрет на незаконное лишение свободы) и ст. 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание).

В Министерстве юстиции России, комментируя постановление ЕСПЧ, не стали отказываться от обязательств, однако отметили, что при создании механизма выплаты должно быть учтено отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Представитель отдела общественных связей Минюста пояснил РБК, что отсутствие дипотношений может повлиять на оперативность контактов между странами в связи с вынесенным постановлением.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Грузия, выплата компенсаций, ЕСПЧ, депортация
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Тбилиси потребовал от Москвы €70 млн за депортацию грузин в 2006 году
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году
Политика
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