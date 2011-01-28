США призывают Египет воздержаться от насилия

США прокомментировали события в Египте. Как отметил пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс, антиправительственные выступления в египетских городах - это "возможность для главы страны Хосни Мубарака продемонстрировать свою готовность к реформам".

Р.Гиббс также отметил, что власти США уверены в стабильности власти в Египте и призывают обе стороны конфликта воздержаться от насилия.

В эти дни в Египте проходят масштабные акции протеста с требованием отставки Х.Мубарака, который правит этим североафриканским государством уже 30 лет. Этот политик традиционно считается союзником США в регионе. В настоящий момент в Египте заблокированы интернет-сайты Facebook, Twitter и Blackberry Messenger, так как власти опасаются, что с помощью этих социальных сетей протестующие договариваются об организации новых акций.

На сегодня жертвами беспорядков стали четыре человека, в том числе один полицейский. Основной движущей силой волны протестов, накрывшей Египет, оказалась молодежь в возрасте до 30 лет - именно данная возрастная группа превалирует среди 80-миллионного населения страны. Вместе с тем именно молодые люди составляют 90% от общего числа египетских безработных.

Власть стремится остановить беспорядки, применяя гранаты со слезоточивым газом, а также резиновые пули. По последним данным, полицейским удалось задержать около 500 демонстрантов, при этом, по неофициальной информации, число арестов уже достигло 1 тыс. человек.