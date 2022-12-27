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Минсельхоз исключил необходимость введения ценового потолка на сахар

Минсельхоз: необходимости вводить ценовой потолок на сахар сейчас нет
Дополнительные меры регулирования цен на сахар сейчас не требуются, рынок стабилен, считают в Минсельхозе. Однако если ситуация потребует, власти рассмотрят различные возможности ограничения роста цен, как это было в пандемию
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сейчас рынок сахара в России стабилен и нет необходимости вводить дополнительное регулирование в виде потолка цен, ответили в Минсельхозе на запрос РБК. Однако в ведомстве подчеркнули, что в случае необходимости могут рассмотреть различные варианты регулирования, включая ценовые соглашения, как это было в 2020–2021 годах.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что на совещании 26 декабря замминистра сельского хозяйства Оксана Лут предупредила крупнейших производителей сахара о «риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар». Введение потолка цен будет вероятно, если в первом квартале следующего года оптовая цена на сахар поднимется выше 50–53 руб. за 1 кг, уточнили изданию участники совещания.

Пресс-служба Минсельхоза сообщила РБК, что в этом году производство сахарной свеклы достигло 48 млн тонн в бункерном весе. «На сегодняшний день, по данным «Союзроссахара», переработано 38 млн тонн корнеплода, из которых уже произведено 5,2 млн тонн сахара. Прогноз на 2022 год сохраняется на уровне более 6 млн тонн сахара, которых достаточно для обеспечения внутренних потребностей», — уточнили в министерстве.

По состоянию на 21 декабря отпускные цены на сахар были всего на 3,2% выше прошлогодних в это же время, а за последний месяц они снизились на 1,5%.

«Таким образом, в настоящее время внутренний рынок сахара стабилен и не требует дополнительного регулирования в виде установления потолка цен на этот продукт», — говорится в ответе Минсельхоза. При этом в ведомстве отметили, что могут рассматривать различные варианты регулирования, если в этом возникнет необходимость.

В марте во многих регионах России возник ажиотажный спрос на сахар, цены на него выросли, некоторые торговые сети пошли на ограничения продажи сахара-песка в одни руки. С 12 по 18 марта сахар подорожал в среднем по стране на 13,8%, но в некоторых регионах Росстат зафиксировал рост цен до 37,1%. За неделю до этого 1 кг сахара-песка стал дороже на 12,8%, а с начала марта сахар подорожал на 30,8%, отчитался Росстат.

Федеральная антимонопольная служба России провела тогда проверки розничных сетей, производителей сахара и посредников. В службе заявили о недопустимости создания искусственного дефицита сахара для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен. ФАС сообщила тогда, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей», «Магнит», «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» присоединились к инициативе властей о добровольном ограничении наценки на ряд социально значимых товаров, в том числе на сахар, до 5%.

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Внеплановые выездные проверки начались тогда в отношении компаний «Русагро», «Продимекс», «Доминант» и «ЧеховСахар», а также Cоюза сахаропроизводителей России. ФАС сообщила тогда, что заподозрила крупнейшего производителя сахара в России ООО «Продимекс» «в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», результатом которой стал рост цен на сахар.

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