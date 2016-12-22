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ЕСПЧ признал незаконными запреты гей-парадов в России
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ЕСПЧ признал незаконными запреты гей-парадов в России
Политика, 15:10
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ЕСПЧ признал незаконными запреты гей-парадов в России
Решения российских властей, которые отказывали устроителям в проведении гей-парадов, нарушают право человека на свободу собраний, пришли к выводу в ЕСПЧ. Аналогичное решение суд принял в 2010 году
Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел дело, которое в судебных документах фигурирует как «Алексеев (лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. — РБК) и другие против России». Производство касалось продолжающихся запретов российских властей проводить в стране гей-парады. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕСПЧ.

Всего суд, как указывается в сообщении на его сайте, получил по этому поводу 51 заявление от семи истцов. Они касались продолжительного периода — с 2009 по 2014 год, — в течение которого активисты подавали в местные органы власти запросы о проведении гей-парадов или других ЛГБТ-акций, но каждый раз получали отказ. Региональные и городские суды, в которые впоследствии обращались организаторы, решения местных властей поддерживали, отмечено в исковых заявлениях.

Дело, постановил ЕСПЧ, стало аналогичным тому, которое он рассматривал по иску Николая Алексеева в 2010 году (тогда ЕСПЧ признал незаконными отказы московских властей в проведении гей-парадов в 2006, 2007 и 2008 годах; активисту он присудил €12 тыс. за причиненный моральный ущерб и €17,5 тыс. на возмещение судебных издержек). «В данном случае, — отметили в Европейском суде, — мы должны повторить свое решение по этому делу».

ЕСПЧ, как и в прошлый раз, признал продолжающиеся отказы местных властей проводить ЛГБТ-акции и митинги нарушающими права человека на свободу собраний и на эффективное средство правовой защиты. Также подобные действия не соответствуют положению о запрете дискриминации (ст. 11, 13 и 14 Европейской конвенции о правах человека), пришли к выводу в суде.

ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде
Политика

«Установлено, что решение отклонить просьбы заявителей о проведении публичных ЛГБТ-мероприятий не может быть оправдано опасениями [властей] по поводу общественных беспорядков», — пояснили в пресс-службе, заметив, что теперь «России необходимо будет непрерывно прилагать последовательные и долгосрочные усилия для принятия общих мер, особенно в отношении вопросов свободы собраний и дискриминации».

ЕСПЧ регулярно признает действия российских властей в отношении ЛГБТ-активистов незаконными. Например, в июне прошлого года Европейский суд счел действующий с 2013 года в России закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних дискриминационным. Также, решили в ЕСПЧ, эта норма нарушает ст. 10 Европейской конвенции о правах человека, которая гласит, что «каждый имеет право свободно выражать свое мнение». Активистам, которые подали иск против России, суд тогда постановил выплатить компенсации на общую сумму в €49 тыс. В российском Минюсте в связи с решением суда выразили свою разочарованность.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ЛГБТ , гей-парад , ЕСПЧ
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