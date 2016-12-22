Ливан ответил на сообщения об отказе от российской военной помощи

Ливан принял предложение России о военной помощи на безвозмездной основе. Об этом говорится в заявлении офиса премьер министра Ливана Саада Харири, которое приводит Reuters. Заявление последовало после публикации ливанской газеты al-Akhbar, в которой говорилось, что Ливан отказался от российской помощи под давлением Соединенных Штатов.
В заявлении пресс-службы премьера говорится, что статья al-Akhbar не соответствует действительности. «Пресс-служба разъясняет, что это неправда, и что российская сторона была проинформирована о согласии на получение безвозмездной помощи, от которого выиграют Силы внутренней безопасности Министерства внутренних дел», — говорится в заявлении.
В минувший понедельник газета al-Akhbar со ссылкой на свои источники сообщила, что российское предложение о военной помощи было отклонено. Источник уточнял, что причиной отказа могло быть давление со стороны США.
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