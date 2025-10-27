 Перейти к основному контенту
0

Участник «Времени героев» стал советником замглавы «Роскосмоса»

Евгений Серов — участник первого потока программы «Время героев», награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова
Евгений Серов
Евгений Серов (Фото: «Время героев» / Telegram)

Участник программы «Время героев» Евгений Серов назначен советником заместителя генерального директора «Роскосмоса», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Его наставником в рамках программы был глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Серов родился в 1986 году в городе Нея Костромской области. В 2008 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Ко «Времени героев» он присоединился в мае 2024 года, став одним из 83 участников первого потока программы. Награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

По словам Серова, до участия в программе он не думал, что начнет работать в гражданской сфере. «В ходе практической работы я понял, что хочу развивать российскую космическую отрасль — направление с особой историей, которое дает повод для гордости целым поколениям. Моя задача теперь — способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения», — прокомментировал Серов.

Баканов отметил, что назначение Серова подчеркивает «значимость интеграции в мирную жизнь опыта людей, прошедших специальную военную операцию». «Уверен, что Евгений, кавалер двух орденов Мужества, войдет в команду госкорпорации как эффективный член команды, доказавший делом свою верность долгу и любовь к Родине», — добавил он.

Путин объявил о запуске аналогов программы «Время героев» в регионах
Политика

Программа «Время героев» была запущена в марте 2024 года по поручению президента Владимира Путина. Обучение проходит по программе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) на базе мастерской управления «Сенеж». В роли наставников выступают члены правительства, сотрудники администрации президента, представители министерств и ведомств.

Среди выпускников — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и др.

