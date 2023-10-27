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Посла Норвегии вызвали в МИД России из-за убранных венков у памятника

МИД вызвал посла Норвегии из-за ситуации с венками у памятника в Киркенесе
Послу заявили, что действия местных властей в Киркенесе, где сначала переместили, а потом убрали российские венки у памятника советским воинам, являются примером вандализма и русофобии
Роберт Квиле
Роберт Квиле (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

В МИД России вызвали посла Норвегии Роберта Квиле из-за убранных венков, которые российский генконсул возложил к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Северной Норвегии от фашистов. Об этом сообщается на сайте российского ведомства. Послу заявили о неприемлемости ограничения прав представителей России на проведение памятных церемоний.

«Действия мэра коммуны Сер-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей», — говорится в сообщении.

В министерстве назвали действия норвежских властей возмутительными и указали, что происходящее вокруг памятных мероприятий свидетельствуют о том, что Осло предпринимает сознательные шаги по фальсификации истории и «нивелированию роли Советского Союза в победе над фашизмом».

Ранее глава муниципалитета Сер-Варангер, куда входит Киркенес, Магнус Меланд убрал с памятника венок, который принес российский генконсул Николай Коныгин 25 октября по случаю 79-й годовщины освобождения Киркенеса Советской армией. Норвежский телеканал NRK передавал, что городские власти запретили проводить памятные мероприятия по этому поводу, а российский дипломат «проигнорировал эти призывы».

В посольстве России РБК сообщили, что никаких запретов на проведение мемориальной акции генконсульство от норвежских властей не получало. «В норвежской прессе циркулировали отдельные частные мнения, в т.ч. со ссылкой на высказывания мэра коммуны Сер-Варангер о том, что он «не рекомендует» проводить генконсулу мероприятия в нынешней ситуации», — отметили в посольстве. Коныгин в рамках своих стандартных полномочий возложил венки, что делается каждый год, норвежскую полицию об этом уведомляли. В то же время, как отметили в посольстве, нет сведений, что венки убрали местные власти.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Норвегия памятник МИД Красная Армия
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