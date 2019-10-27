Экзитполы показали победу левых сил впервые после объединения Германии

Победа на выборах в парламент в федеральной земле Тюрингия может стать первой за всю историю существования партии. Христианско-демократический союз, победивший на прошлых выборах, занимает третье место

Бодо Рамелов (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

В Германии на региональных выборах в федеральной земле Тюрингия лидирует партия «Левые». Как свидетельствуют данные экзитполов, которые опубликовала телекомпания ZDF, она набирает 30% голосов избирателей.

Второе место с 23% занимает «Альтернатива для Германии», третье — Христианско-демократический союз (ХДС), который, по предварительным данным, набрал 22%. На четвертом месте с большим отрывом идет Социал-демократическая партия (СДПГ) с 8%. «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия получили 5,5 и 5,4% соответственно.

Данные экзитполов также приводит телеканал ARD. В соответствии с ними «Левые» набрали 29,7% голосов, а «Альтернатива» и ХДС — 23,8 и 22,5%.

27 октября в Тюрингии проходят выборы в ландтаг — региональный парламент, участие в них могут принять 1,7 млн человек. По данным властей, по состоянию на 14:00 явка составила 42,2%, не считая тех, кто проголосовал по почте.

Земельное правительство Тюрингии сформировано из представителей Левой партии, СДПГ и «Зеленых», с 2014 года его возглавляет лидер «Левых» Бодо Рамелов. Если результаты выборов совпадут с данными экзитполов, коалиция может потерять большинство из-за слабой позиции СДПГ.