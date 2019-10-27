Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине Общество, 21:11 «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России Спорт, 21:09 Экзитполы показали победу левых сил впервые после объединения Германии Политика, 21:02 Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город Общество, 20:38 Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика Партнерский материал, 20:25 Соседи подозреваемого в подготовке убийства в техникуме рассказали о нем Общество, 20:15 Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил Экономика, 20:08 Тренер «Спартака» Тедеско получил желтую карточку в игре с «Локомотивом» Спорт, 19:55 «Динамо» на последних минутах вырвало победу в московском дерби с ЦСКА Спорт, 19:51 Опубликовано видео с места убийства женщины сыном-подростком в Петербурге Общество, 19:33 Кремль посоветовал «смотреть Конашенкова» из-за данных США о лидере ИГ Политика, 19:23 Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Бизнес, 19:21 Чем грозит Аргентине возвращение перонистов к власти Политика, 19:09 Минобороны России усомнилось в «очередной» ликвидации лидера ИГ Политика, 19:00
Политика ,  
0 
Экзитполы показали победу левых сил впервые после объединения Германии
Победа на выборах в парламент в федеральной земле Тюрингия может стать первой за всю историю существования партии. Христианско-демократический союз, победивший на прошлых выборах, занимает третье место
Бодо Рамелов (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

В Германии на региональных выборах в федеральной земле Тюрингия лидирует партия «Левые». Как свидетельствуют данные экзитполов, которые опубликовала телекомпания ZDF, она набирает 30% голосов избирателей.

Второе место с 23% занимает «Альтернатива для Германии», третье — Христианско-демократический союз (ХДС), который, по предварительным данным, набрал 22%. На четвертом месте с большим отрывом идет Социал-демократическая партия (СДПГ) с 8%. «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия получили 5,5 и 5,4% соответственно.

Данные экзитполов также приводит телеканал ARD. В соответствии с ними «Левые» набрали 29,7% голосов, а «Альтернатива» и ХДС — 23,8 и 22,5%.

27 октября в Тюрингии проходят выборы в ландтаг — региональный парламент, участие в них могут принять 1,7 млн человек. По данным властей, по состоянию на 14:00 явка составила 42,2%, не считая тех, кто проголосовал по почте.

Земельное правительство Тюрингии сформировано из представителей Левой партии, СДПГ и «Зеленых», с 2014 года его возглавляет лидер «Левых» Бодо Рамелов. Если результаты выборов совпадут с данными экзитполов, коалиция может потерять большинство из-за слабой позиции СДПГ.

О том, что победить может именно Левая партия, также свидетельствовали данные предвыборных опросов. «Мы показываем, что можно спокойно и без напряжения руководить в составе коалиции из трех партий. Пять лет назад это казалось немыслимым в Германии», — заявил Рамелов в интервью Deutsche Welle, комментируя успех своей партии.

Политика
Радикалы против Меркель: кто потеснил правящую коалицию в бундестаге

В настоящее время крупнейшей политической силой в региональном парламенте является ХДС, победившая на прошлых выборах в 2014 году с 33,5%. До недавнего времени ХДС руководила канцлер Германии Ангела Меркель, в прошлом году ее сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Тюрингия — одна из наиболее экономически развитых федеральных земель на востоке Германии наряду с Саксонией. Это одна из новых земель, образованных на территории бывшей ГДР после того, как республика вошла в состав ФРГ.

Левая партия была основана в 2007 году после слияния Партии демократического социализма, возникшей из правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии, и партии «Труд и социальная справедливость — Избирательная альтернатива».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Германия, выборы
Материалы по теме
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Политика
В Германии избрали преемника Меркель на посту лидера партии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter