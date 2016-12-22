ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,57 65,24 EUR Нал. 75,75 74,43 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6519,50 -6,40 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия
Лента новостей
Путин встретился с Меркель перед саммитом в Стамбуле 16:14, Политика Крымские мусульмане попросили отдать им имущество запрещенного меджлиса 16:06, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 16:01, РБК и Мираторг Предстоятель УПЦ заявил о попытках на Украине «покорить Бога» 15:54, Общество Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия 15:33, Политика В Приморье водитель грузовика стал фигурантом дела из-за обрушения моста 15:20, Общество Запуск «Турецкого потока» запланировали до конца 2019 года 15:01, Бизнес Элина Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA 15:01, Спорт Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 14:59, РБК и FW Raiffeisen В «Победе» заявили об отсутствии запроса на полеты в Тбилиси через Москву 14:42, Бизнес Путин прибыл в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии 14:08, Политика Суд в Москве арестовал пытавшегося сбежать экс-зампрокурора Башкирии 14:03, Общество Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию до саммита в Стамбуле 13:45, Политика Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 13:43, РБК и Инвитро СМИ анонсировали переход самого дорогого футболиста «МЮ» в «Ювентус» 13:38, Спорт Пентагон заявил о планах ввести новые меры из-за убийства Хашкаджи 13:11, Политика Черногория выдала России экс-директора федерации баскетбола 13:10, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:43, РБК и Schneider Electric «Первый канал» назвал иронией предложение Келли о работе 12:38, Общество Джанелл Барлоу — РБК: «Жалобы клиентов — лучшая обратная связь» 12:19, Бизнес Армия Израиля возложила ответственность за обстрелы на Сирию и Иран 12:06, Политика Путин поручил помочь пострадавшим от стихии жителям Кубани 11:51, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 11:48, РБК и Barilla Товарооборот России и Германии вырос почти на четверть с начала года 11:41, Экономика Число оштрафованных за неуплату проезда в Москве составило почти 150 тыс. 11:19, Общество ВВС Израиля возобновили авиаудары по Газе 11:12, Политика Крупные компании обяжут отчитываться о коррупционерах и предпенсионерах 11:11, Экономика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 10:54, РБК и Volkswagen
Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия
Политика, 15:33
0
Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия
Глава правительства Армении отреагировал на предложение представителя Белого дома, сделавшего Еревану соответствующее предложение. Вместе с тем Пашинян отметил, что Белый дом для этого должен сделать выгодное предложение
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не исключил возможность закупки вооружений в США. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

«Правительство Армении не ограничено в закупках вооружения. Если США сделают выгодные предложения, то мы отреагируем», — заявил глава правительства страны.

Таким образом Пашинян отреагировал на соответствующие слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, посетившего ранее Армению с визитом. В интервью радио «Азатутюн» он рассказал, что сделал Пашиняну предложение о закупке оружия, отметив, что ради подобной сделки с Еревана могут быть сняты определенные ограничения. «Я думаю, что есть много других альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия. У нас есть ограничения, которые конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи [оружия] Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее», — сказал Болтон.

По мнению Болтона, такая сделка могла бы избавить Армению от исключительной зависимости от России в сфере оружия. «И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы», — пояснил он, добавив, что «улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для [американской] администрации».

Основным поставщиком вооружений и военной техники в Армению остается Россия. Так, Ереван стал одним из покупателей российских ракетных комплексов «Искандер», которые были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении 21 сентября 2016 года. При этом детали контракта о поставке в Армению комплексов остаются в секрете.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Никол Пашинян , Армения
Главное
Суд в Москве арестовал пытавшегося сбежать экс-зампрокурора Башкирии Общество
Материалы по теме
Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром Политика
«Коммерсантъ» сообщил о визите президента Армении в Москву Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter