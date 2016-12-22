Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия

Глава правительства Армении отреагировал на предложение представителя Белого дома, сделавшего Еревану соответствующее предложение. Вместе с тем Пашинян отметил, что Белый дом для этого должен сделать выгодное предложение

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не исключил возможность закупки вооружений в США. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

«Правительство Армении не ограничено в закупках вооружения. Если США сделают выгодные предложения, то мы отреагируем», — заявил глава правительства страны.

Таким образом Пашинян отреагировал на соответствующие слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, посетившего ранее Армению с визитом. В интервью радио «Азатутюн» он рассказал, что сделал Пашиняну предложение о закупке оружия, отметив, что ради подобной сделки с Еревана могут быть сняты определенные ограничения. «Я думаю, что есть много других альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия. У нас есть ограничения, которые конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи [оружия] Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее», — сказал Болтон.

По мнению Болтона, такая сделка могла бы избавить Армению от исключительной зависимости от России в сфере оружия. «И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы», — пояснил он, добавив, что «улучшение отношений с Арменией является очень важным приоритетом для [американской] администрации».

Основным поставщиком вооружений и военной техники в Армению остается Россия. Так, Ереван стал одним из покупателей российских ракетных комплексов «Искандер», которые были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении 21 сентября 2016 года. При этом детали контракта о поставке в Армению комплексов остаются в секрете.