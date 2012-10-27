А.Митрофанов хочет запретить критику партий

В законе "О рекламе" может появиться специальный раздел, касающийся политической рекламы. В нем, как ожидается, будут прописаны связанные с политрекламой ограничения, в том числе запрет на критику партий со стороны конкурентов. Об этом пишет в субботу газета "Коммерсантъ".

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Как пояснил изданию автор инициативы, глава думского комитета по информполитике Алексей Митрофанов, "все, что касается использования политической рекламы во время избирательной кампании, отрегулировано законом, а то, что вне избирательной кампании, - это пустота, лакуна в законодательстве". Поправки, которые ликвидируют этот пробел, депутат уже подготовил, но вносить в Госдуму до обсуждения с другими парламентариями не торопится.

Издание уточняет, что проект предполагает появление в законе "О рекламе" отдельной главы "Особенности использования политической рекламы" и термина "политической рекламы" как специфического "вида агитации" - распространение сведений "о политических взглядах и концепциях" с целью "формирования общественного мнения" в пользу политических партий или избирательных объединений.

Депутат предлагает разрешить рекламу не только на стандартных носителях, таких как СМИ, общественный транспорт и рекламные конструкции, но и в детских, образовательных, медицинских и культурно-спортивных учреждениях. Правда, в последних размещать политическую рекламу следует только "по согласованию" с органами власти и с оговоркой: "запрещается обращение к несовершеннолетним детям и использование их образов".

В то же время за распространение ложной информации, которая оскорбляет честь и достоинство партийцев, депутат предлагает наказывать как за преступление. Для этого он предложил ввести в УК новую статью 141.2 - "Изготовление и (или) распространение ложных сведений в политической рекламе". Если гражданин нанесет ущерб репутации партии, ему может грозить штраф до 200 тыс. рублей или исправительные работы сроком до одного года. А если преступление совершено организованной группой, то граждане могут даже лишиться свободы на срок от двух до пяти лет.

Издание напоминает, что сейчас ст. 56 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" запрещает кандидатам во время предвыборной кампании распространять информацию о конкурентах в сочетании с "негативными комментариями". Норму, которая не допускает критики политических противников перед выборами, А.Митрофанов предлагает распространить и на межвыборный период.