 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сергей Собянин назначил правительство Москвы

Мэр Собянин назначил правительство Москвы
Все вице-мэры Москвы сохранили свои посты. От должностей освободили главу департамента культуры Кибовского и руководителя департамента природопользования Кульбачевского. Департамент капремонта возглавил префект СВАО
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства после избрания. Все заместители главы города сохранили свои посты.

От должностей освободили руководителя департамента капитального ремонта Алексея Елисеева и главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского. В документе говорится, что их увольняют с госслужбы «по собственной инициативе».

Департамент капремонта возглавил Алексей Беляев, а департамент природопользования — Юлия Урожаева. Беляев до этого был префектом Северо-Восточного административного округа Москвы. Урожаева была заместителем начальника Главного контрольного управления города.

Кроме того, сменился руководитель департамента культуры столицы — Александра Кибовского освободили от должности, на его место назначен Алексей Фурсин, который до этого возглавлял департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин Москва правительство Москвы департамент культуры Департамент капитального ремонта Москвы назначения
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин поручил мэрии обновить план развития Москвы
Общество
Собянин отправил в отставку правительство Москвы
Политика
Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39%
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 17:04
Кадры крушения Ил-76 в Мали Общество, 16:53
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:53
Число бойкотирующих матчи с российскими юниорами стран возросло до семи Спорт, 16:35
WSJ: Участники криптоотрасли начали готовиться к краху Binance Крипто, 16:35
Патрушева в Каире принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Политика, 16:30
В России назвали грубым нарушением передачу Болгарией ракет для ВСУ Политика, 16:28
В Москве снизился выбор торговых помещений на первых этажах многоэтажек Недвижимость, 16:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 16:24
На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву Общество, 16:23
Власти Приднестровья сообщили о новых обломках ракеты С-300 Политика, 16:07
Начальника краснодарского управления МЧС задержали по коррупционному делу Политика, 16:05
Сына Ильи Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу Спорт, 16:01
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» Общество, 15:59
Binance уходит из России. Почему это произошло и как быть пользователям Крипто, 15:55