Сергей Собянин назначил правительство Москвы

Все вице-мэры Москвы сохранили свои посты. От должностей освободили главу департамента культуры Кибовского и руководителя департамента природопользования Кульбачевского. Департамент капремонта возглавил префект СВАО

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил состав правительства после избрания. Все заместители главы города сохранили свои посты.

От должностей освободили руководителя департамента капитального ремонта Алексея Елисеева и главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского. В документе говорится, что их увольняют с госслужбы «по собственной инициативе».

Департамент капремонта возглавил Алексей Беляев, а департамент природопользования — Юлия Урожаева. Беляев до этого был префектом Северо-Восточного административного округа Москвы. Урожаева была заместителем начальника Главного контрольного управления города.

Кроме того, сменился руководитель департамента культуры столицы — Александра Кибовского освободили от должности, на его место назначен Алексей Фурсин, который до этого возглавлял департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.