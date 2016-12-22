Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым

По ее словам, в Нью-Йорке состоялся завтрак, на котором стороны высказывались на актуальные темы. Личной встречи Ханта и Лаврова не было, заверили в МИДе. Ранее британский министр рассказал о «переговорах с Лавровым» Sky News

Мария Захарова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Заявления министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о его встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН являются «шулерством» и «интерпретацией британской стороной рабочего завтрака», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Буквально час-полтора назад начали появляться срочные новости со ссылкой на главу МИД Великобритании о том, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, «поставил ему на вид», «жестко указал» и так далее», — напомнила Захарова, заметив, что, по ее мнению, это ​«очередное шулерство наших британских коллег».

«Никакой встречи с Лавровым не было. Никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генерального секретаря ООН для стран — членов пятерки», — рассказала она. Участники этого мероприятия, по ее словам, «высказывались на те темы, которые считали актуальными». «Видимо, это такая интерпретация британской стороной рабочего завтрака», — заметила Захарова, добавив, что в другое время Лавров и Хант не встречались, а вместе находились только на общей встрече с генсеком.

«Это классика жанра — все, что мы видим от британского официоза, от официального Лондона, это все сшито по одним и тем же лекалам белыми нитками. То есть бесконечное манипулирование информацией, бесконечное выдавание одного за другое, желаемого за действительное и так далее», — заключила Захарова.

Ранее 27 сентября Джереми Хант дал интервью телеканалу Sky News. В ответ на вопрос журналистки о том, как прошли его переговоры с Лавровым, глава британского МИДа сообщил, что сейчас стороны ведут «откровенный обмен мнениями». «Диалог был довольно сложным. Это было неприемлемо для России поручить двум агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле», — заметил также министр. Случившееся в Солсбери, по мнению Ханта, имеет значение не только для двусторонних отношений. «Существуют международные нормы, в которых использование химического оружия запрещено», — добавил глава ведомства.

«Мы наблюдали за [сирийским лидером Башаром] Асадом, который использовал химоружие в Сирии, а теперь и Россия использует его на улицах Британии», — подчеркнул Хант. «Это был бы огромный шаг назад для всего мира, если бы мы оказались в ситуации, когда использование этого ужасного оружия стало бы нормальным. Мы не хотим, чтобы это произошло не ради Британии, а ради всего мира», — заверил министр, подчеркнув, что во время переговоров дал понять российской стороне, что, если Москва будет продолжать действовать против международных норм, «цена будет слишком высокой».

Также Хант, по его словам, сообщил Лаврову, что «такие страны, как Россия и Великобритания, должны держаться вместе, чтобы мир стал спокойным местом». Москва, по словам британского министра, занимает верхнюю строчку в списке проблем, с которыми он столкнулся в должности главы МИДа. Однако «никакой возможности войны» между Россией и Великобританией на данный момент, по мнению министра, не существует.​