ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 64,79 EUR Нал. 77,14 75,61 USD Бирж. 65,48 -0,32 EUR Бирж. 76,28 -0,98 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6659,90 +163,50 IMOEX 2474,57 +1,95% RTSI 1187,88 +2,33% Brent 81,67 +0,15% DJIA 26429,39 +0,17% Nasdaq 8041,26 +0,62%
Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым
Лента новостей
Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы 22:04, Спорт Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым 22:02, Политика Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана 21:40, Политика CNN узнал о первых ударах новейшего истребителя США в Афганистане 21:18, Технологии и медиа На винзаводе в Италии взорвалась цистерна с просекко 21:14, Общество Прокуратура подала в ростовский суд иск о блокировке сайтов «Кэшбери» 20:53, Финансы На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар 20:47, Общество Сборная России по волейболу вылетела с чемпионата мира 20:42, Спорт Концерн ThyssenKrupp объявил о планах разделиться на две компании 20:23, Бизнес Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста 20:20, Общество Песков посоветовал спросить об отставке губернатора Оренбуржья его самого 20:14, Политика Помпео заявил о продолжающейся перегрузке нефтепродуктов на суда КНДР 19:54, Политика Посол Польши заявил об отсутствии планов полного отказа от газа из России 19:45, Политика Кремль предложил держаться версии Путина в вопросе о личности Боширова 19:43, Политика В Петербурге закрыли англо-американскую школу для детей дипломатов 19:36, Общество В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями 19:24, Экономика «ВКонтакте» заблокировала группу движения против рабства «Альтернатива» 19:23, Общество Россельхознадзор запретил поставки шпрот с казахстанского предприятия 19:19, Экономика Глава МИД Британии заявил о слишком высокой цене для России за Солсбери 19:04, Политика Калягин назвал «враками» конфликт с куратором театров в Минкультуры 19:00, Общество Суд в Москве освободил из-под ареста среднюю сестру Хачатурян 18:50, Общество Как заработать на Ethereum Classic: курс криптовалюты превысил $11,3 18:45, Крипто Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:41, РБК и Сбербанк Места в очереди за новыми iPhone предложили за сотни тысяч рублей 18:27, Технологии и медиа Фигуристка Загитова побила мировой рекорд на первом выступлении в сезоне 18:25, Спорт Саудовская Аравия призвала Канаду не считать ее «банановой республикой» 18:21, Политика В центре Киева на месте снесенного памятника Ленину появилась синяя рука 18:13, Политика Россияне стали в пять раз чаще получать визы в США за пределами России 18:07, Политика
Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым
Отравление Скрипалей, 22:02
0
Захарова назвала шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым
По ее словам, в Нью-Йорке состоялся завтрак, на котором стороны высказывались на актуальные темы. Личной встречи Ханта и Лаврова не было, заверили в МИДе. Ранее британский министр рассказал о «переговорах с Лавровым» Sky News
Мария Захарова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Заявления министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о его встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН являются «шулерством» и «интерпретацией британской стороной рабочего завтрака», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Буквально час-полтора назад начали появляться срочные новости со ссылкой на главу МИД Великобритании о том, что он провел встречу с Сергеем Лавровым, «поставил ему на вид», «жестко указал» и так далее», — напомнила Захарова, заметив, что, по ее мнению, это ​«очередное шулерство наших британских коллег».

«Никакой встречи с Лавровым не было. Никто никому на вид ничего не поставил. Утром прошел рабочий завтрак от имени генерального секретаря ООН для стран — членов пятерки», — рассказала она. Участники этого мероприятия, по ее словам, «высказывались на те темы, которые считали актуальными». «Видимо, это такая интерпретация британской стороной рабочего завтрака», — заметила Захарова, добавив, что в другое время Лавров и Хант не встречались, а вместе находились только на общей встрече с генсеком.

«Это классика жанра — все, что мы видим от британского официоза, от официального Лондона, это все сшито по одним и тем же лекалам белыми нитками. То есть бесконечное манипулирование информацией, бесконечное выдавание одного за другое, желаемого за действительное и так далее», — заключила Захарова.

Ранее 27 сентября Джереми Хант дал интервью телеканалу Sky News. В ответ на вопрос журналистки о том, как прошли его переговоры с Лавровым, глава британского МИДа сообщил, что сейчас стороны ведут «откровенный обмен мнениями». «Диалог был довольно сложным. Это было неприемлемо для России поручить двум агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле», — заметил также министр. Случившееся в Солсбери, по мнению Ханта, имеет значение не только для двусторонних отношений. «Существуют международные нормы, в которых использование химического оружия запрещено», — добавил глава ведомства.

«Мы наблюдали за [сирийским лидером Башаром] Асадом, который использовал химоружие в Сирии, а теперь и Россия использует его на улицах Британии», — подчеркнул Хант. «Это был бы огромный шаг назад для всего мира, если бы мы оказались в ситуации, когда использование этого ужасного оружия стало бы нормальным. Мы не хотим, чтобы это произошло не ради Британии, а ради всего мира», — заверил министр, подчеркнув, что во время переговоров дал понять российской стороне, что, если Москва будет продолжать действовать против международных норм, «цена будет слишком высокой».

Также Хант, по его словам, сообщил Лаврову, что «такие страны, как Россия и Великобритания, должны держаться вместе, чтобы мир стал спокойным местом». Москва, по словам британского министра, занимает верхнюю строчку в списке проблем, с которыми он столкнулся в должности главы МИДа. Однако «никакой возможности войны» между Россией и Великобританией на данный момент, по мнению министра, не существует.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сергей Лавров , Россия-Великобритания
Главное
В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями Экономика
Материалы по теме
Лавров назвал детским садом позицию Великобритании по «делу Скрипалей» Политика
Лавров пошутил после появления Порошенко в российской переговорной в ООН Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter