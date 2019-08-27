ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,57 +0,50 EUR Бирж. 73,87 +0,57 Brent 58,70 -0,78% USD Нал. 66,92 65,92 EUR Нал. 74,22 73,26 USD ЦБ 66,26 +0,29 EUR ЦБ 73,61 +0,21 EUR/USD 1,1092 -0,0006 BTC/USD Бирж. 10 155,00 -221,00 IMOEX 2 648,71 -0,36% RTSI 1 254,63 -1,07% DJIA 25 906,62 +0,03% Nasdaq 7 847,39 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,51%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,64%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,51%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,64%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 66,26 (+0,29) Quote, 14:45
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 73,61 (+0,21) Quote, 14:45
Эрдоган на МАКСе назвал тесным салон российско-китайского CR929 Бизнес, 18:45 Дональд Трамп похвалил ушедшего в отставку итальянского премьера Политика, 18:45 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 18:32 Депардье получил землю под Минском для строительства дома Общество, 18:30 Посольство США раскрыло темы встречи Болтона с главой Совбеза Украины Политика, 18:29 В Москве повысили минимальную пенсию Общество, 18:19 Путин назвал срок начала поставок газа по «Турецкому потоку» Экономика, 18:17 Путин выразил надежду на помощь Федора космонавтам МКС Технологии и медиа, 18:14 МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО Общество, 18:11 Philip Morris заявил о переговорах по созданию холдинга за $210 млрд Бизнес, 18:10 В Анапе арестовали подозреваемых в понуждении девушки к сексу полицейских Общество, 18:09 Козаку поручили разобраться в споре «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе» Бизнес, 18:06 ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов Политика, 18:00 Зачем измерять эмоции: событийный маркетинг нового поколения Pro, 17:55
Политика ,  
0 
ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов
После подведения итогов первого тура в Абхазии заметили, что озвученное ЦИК общее число проголосовавших не совпало с суммой голосов, отданных за каждого из кандидатов и против всех, и недействительных бюллетеней
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия подтвердил наличие ошибки, сделанной при подведении итогов первого тура выборов президента республики.

Озвученное ранее ЦИК общее число проголосовавших не совпало с суммой голосов, отданных за каждого из кандидатов и против всех, а также недействительных бюллетеней. 26 августа Гогия на брифинге заявил, что в голосовании приняли участие 86 138 избирателей (явка 66,55%), однако при сложении результатов каждого из кандидатов с учетом голосов против всех и недействительных бюллетеней получилось, что проголосовали только 82 791 человек.

«Во-первых, это были предварительные данные. Во-вторых, неточность была только в подсчете общего числа принявших участие в голосовании, остальные данные — правильные», — заявил Тамаз Гогия, отвечая на вопрос «Эха Кавказа».

По его словам, уже во вторник ЦИК обсудит вопрос коррекции ошибочных данных.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 25 августа. По его результатам во второй тур вышли действующий президент республики Рауль Хаджимба (набрал 23,85% голосов) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (21,97%). При этом разница между результатами Квицинии и бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Аршбы (21,6%) составила всего 264 голоса. Второй тур выборов назначен на 8 сентября. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Абхазия, Выборы
Материалы по теме
В Абхазии признали президентские выборы состоявшимися
Политика
Команда кандидата в президенты Абхазии признала поражение на выборах
Политика
ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter