ЦИК Абхазии объяснила ошибку при подведении итогов президентских выборов

После подведения итогов первого тура в Абхазии заметили, что озвученное ЦИК общее число проголосовавших не совпало с суммой голосов, отданных за каждого из кандидатов и против всех, и недействительных бюллетеней

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Тамаз Гогия подтвердил наличие ошибки, сделанной при подведении итогов первого тура выборов президента республики.

Озвученное ранее ЦИК общее число проголосовавших не совпало с суммой голосов, отданных за каждого из кандидатов и против всех, а также недействительных бюллетеней. 26 августа Гогия на брифинге заявил, что в голосовании приняли участие 86 138 избирателей (явка 66,55%), однако при сложении результатов каждого из кандидатов с учетом голосов против всех и недействительных бюллетеней получилось, что проголосовали только 82 791 человек.

«Во-первых, это были предварительные данные. Во-вторых, неточность была только в подсчете общего числа принявших участие в голосовании, остальные данные — правильные», — заявил Тамаз Гогия, отвечая на вопрос «Эха Кавказа».

По его словам, уже во вторник ЦИК обсудит вопрос коррекции ошибочных данных.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 25 августа. По его результатам во второй тур вышли действующий президент республики Рауль Хаджимба (набрал 23,85% голосов) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (21,97%). При этом разница между результатами Квицинии и бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Аршбы (21,6%) составила всего 264 голоса. Второй тур выборов назначен на 8 сентября.